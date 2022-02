Amélie de Montchalin : «Il y a des choses qui dépendent de nous : l’indemnité inflation, le niveau de taxes… Que chacun balaye devant sa porte»

Amélie de Montchalin était l'invitée de Laurence Ferrari dans La Matinale, sur CNEWS, ce jeudi. La Ministre de la Transformation et de la Fonction Publique a défendu le bilan du gouvernement, notamment en matière de pouvoir d'achat et de lutte contre les conséquences de l'inflation.

«La ministre a mis en avant les efforts qui ont été faits par l’État pour limiter les conséquences sur les portefeuilles des Français de l’augmentation des prix du carburant et de l’énergie. Elle a notamment rappelé l’attribution de l’indemnité inflation, une aide de 100 euros versée à tous les Français gagnant moins de 2000 euros nets par mois, pour faire face à l’augmentation du coût de la vie.

Elle a également rappelé les décisions prises par le gouvernement concernant les prix de l’énergie, avec le «bouclier tarifaire», qui a permis le gel des prix du gaz, et le plafonnement à 4% de l’augmentation du prix de l’électricité cet hiver.

Amélie de Montchalin a toutefois tenu à souligner les responsabilités d’autres acteurs politiques concernant le pouvoir d’achat. «Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. : les prix du baril de pétrole au niveau international, et aussi une part de taxe sur le carburant qui dépend des régions. J’observe qu’il y a des régions qui n’ont pas pris de décision pour baisser cette part qui est la leur», a-t-elle déclaré.

Citant notamment la région Île-de-France, et en filigrane, sa présidente, Valérie Pécresse, candidate LR à la présidentielle, la ministre de la Fonction publique a évoqué un certain nombre de régions où le carburant était plus cher qu'ailleurs. Un prix plus élevé qui résulte, selon elle, de la TICPE, taxe sur les produits énergétiques dont une partie est affectée au budget des régions.

«Que chacun balaye devant sa porte. Il y a des choses qui dépendent de chacun, chacun agit, et il y a des choses qui dépendent de l’extérieur», a-t-elle asséné.