Pass vaccinal : Olivier Véran annonce des assouplissements

«Une infection = une injection». Cette formule résume les nouvelles règles qui vont s’appliquer au pass vaccinal, annoncées par le ministre de la Santé Olivier Véran mercredi soir.

«Pour bénéficier du pass, il faut que le système immunitaire ait été stimulé au moins trois fois», a expliqué le ministre de la Santé, à condition d’avoir reçu une dose de vaccin au minimum.

Ainsi, les personnes ayant reçu deux doses et ayant été infectées une fois vont pouvoir conserver leur pass vaccinal sans obligation de recevoir une dose de rappel vaccinal. De même, si on a été infecté deux fois par le Covid-19 et reçu une dose de vaccin, qu’importe dans quel ordre, le pass sanitaire restera valide «sans limite de temps», a précisé Olivier Véran. Le ministre a toutefois affirmé qu’une date d'expiration pourra être mise en place si la situation sanitaire évolue, mais elle n’est pas d’actualité pour le moment.

Un patient ayant reçu une dose de vaccin et ayant été infecté une fois, dont le système immunitaire n’a donc été stimulé que deux fois, devra prendre rendez-vous pour sa dose de rappel dans un délai de quatre mois. Les personnes ayant leurs trois doses de vaccin restent évidemment dans les règles pour conserver leur pass.

L’objectif de cet assouplissement : simplifier le dispositif, en supprimant certains délais et en ne faisant plus de différence entre vaccin et infection, qui ont le même effet sur le système immunitaire. La dose de rappel reste cependant vivement recommandée par les autorités de santé, mais ne sera plus obligatoire pour conserver son pass vaccinal. On ne sait pas, pour le moment, quand ces nouvelles dispositions seront incluses dans l'application TousAntiCovid.

Selon le ministre, le recours au pass vaccinal pourrait prendre fin «bien avant l’été». Le pic épidémique a été dépassé, et les autorités mettent donc peu à peu fin aux restrictions sanitaires. Un premier assouplissement est entré en vigueur ce mercredi, et la deuxième étape aura lieu le 16 février.