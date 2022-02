Affaire Orpéa : 127 millions d'euros d'aides débloqués pour les Ephad franciliens après la polémique

Quelques jours après la publication du livre-enquête Les Fossoyeurs de Victor Castanet, qui met en lumière les mauvais traitements subis par les personnes âgées logées dans les établissements du groupe Orpéa, l'Agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France vient d'annoncer ce mardi 8 février l'investissement de 127 millions d'euros d'aides pour les Ephad de la région d'ici à 2024.

«Avec les montants 2021 déjà annoncés, cela fait près de 127 millions d'euros d’aides à l’investissement de l’Etat dans les Ehpad sur 2021-2024, dont 36 millions d'euros abondés par l’ARS», a ainsi annoncé l'ARS ce mardi, à l'issue de la tenue d'un Comité régional pour l’investissement en santé (CRIS) dédié au secteur médico-social qui s'est déroulé la veille.

Une «trajectoire commune» revue

C'est un budget doublé par rapport aux années précédentes, et ce, dans un contexte où les autorités ont lancé la semaine dernière une «vaste opération de contrôle» des établissements du groupe Orpea, mis en cause dans le livre de Victor Castanet. Une «double enquête» administrative a même été ouverte, confiée aux inspections générales des affaires sociales (Igas) et des finances (IGF).

Sans jamais citer le livre, l'ARS se positionne pourtant dans une démarche où la politique à l'égard des établissements accueillant des personnes âgées – au cœur de toutes les discussions depuis la sortie de l'ouvrage – est en train d'évoluer, à tel point que, dans la région, l'institution a redéfini une «trajectoire commune» avec l'ensemble des Conseils départementaux de la région.

Celle-ci portera 3 grandes missions : «garantir la qualité de vie des résidents», avec une mise aux normes des établissements «les plus inadaptés ou vétustes», «transformer l’offre», avec «l'amélioration de l’organisation des structures par restructurations et regroupements» et avec la création de «petites unités de vie», qui permettraient un «accompagnement individualisé».

Elle comprend enfin un volet environnemental, qui vise à inscrire le territoire francilien «dans une démarche de développement durable», avec la «rénovation énergétique» des bâtiments.

Selon l'ARS, «plusieurs des Conseils départementaux se sont déjà déclarés prêts à s’inscrire dans cette démarche de "trajectoire commune"», alors qu'en parallèle, le Sénat s'apprête à lancer une commission d'enquête sur «le contrôle» des Ehpad, toujours après les révélations du livre-enquête Les Fossoyeurs. Celle-ci devrait être confiée à la commission des Affaires sociales.