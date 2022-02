«Convois de la liberté» : 7.200 policiers et gendarmes mobilisés en Île-de-France

La préfecture de Police de Paris a dévoilé le dispositif sécuritaire entourant l’arrêté d’interdiction de manifestations des «convois de la liberté» qui court de vendredi à dimanche à Paris.

Ce dispositif prévoit la mobilisation de 7.200 policiers et gendarmes sur les trois jours. Il permettra la sécurisation de la capitale ainsi qu’une multiplication des contrôles et des verbalisations des contrevenants.

Des contrôles auront lieu au niveau des péages mais également sur les principaux axes d’Ile-de-France. Ces contrôles auront pour but d’intercepter les véhicules et convois ayant décidé de braver l’interdiction de rassemblement.

La préfecture de Police rappelle que les personnes qui «persistent à vouloir rallier Paris» se mettraient hors-la-loi et risqueraient au titre de l’article L.412-I du Code de la route (délit d’entrave d’une voie ouverte à la circulation publique), de se voir punir de deux années d’emprisonnement, 4.500 euros d’amende, ainsi que la mise à la fourrière du véhicule, la perte de six points et la suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans ou plus.

Le mouvement des «convois de la liberté» s’inspire de la mobilisation des chauffeurs routiers au Canada.