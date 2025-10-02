Grève du 2 octobre : vers une mobilisation moins importante que les précédentes journées d'action ?

Ce jeudi 2 octobre, les autorités s'attendent à ce que les différents mouvements sociaux soient de moindre ampleur, par rapport à ceux du 18 septembre dernier.

Une mobilisation moins importante que le 18 septembre. Transport en commun, école, fonction publique... Selon la CGT, le taux de gréviste devrait être en net recul lors de cette mobilisation du 2 octobre, par rapport à la précédente.

Au total, la CGT annonce 243 actions sociales, partout en France. Deux semaines après des événements qui ont rassemblé plusieurs centaines de milliers de manifestants et manifestantes et des centaines de milliers de grévistes dans le privé comme le public, dans de nombreuses villes de l'Hexagone, les attentes semblent nettement moindres.

Un trafic «quasi normal» sur le réseau francilien

Pour cette nouvelle journée de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale pour montrer l'insatisfaction des Français face aux pistes d'économies budgétaires, le service devrait être quasi normal dans les transports en commun, notamment à Paris, où seules deux lignes de RER (C et D) seront davantage touchées par les grèves. Une situation moins délicate que lors de la précédente grève, où seules les lignes automatiques du réseau parisien avaient assuré leur service en journée, même si la plupart fonctionnaient aux heures de pointe.

La SNCF a également fait état de prévisions optimistes, pour ce jeudi 2 octobre. «Quelques perturbations sont à prévoir» néanmoins sur les TER, RER, Transilien et Intercités concède la société nationale des chemins de fer, qui dénombre 75 grévistes.

moins de grévistes dans le public

Dans le secteur de l'Education, la journée s'annonce également moins perturbée. Par rapport au 18 septembre, où plus de 17% des instituteurs étaient en grève, le 2 octobre aura un taux plus faible : 10%, selon la FSU-SNUipp. Globalement, dans le secteur public, cette «réussite de la mobilisation interprofessionnelle du 18 septembre» s'évaluait à 12,7% de grévistes. Un chiffre qui devrait encore baisser, démontrant les difficultés que rencontre l'intersyndicale à surfer sur cette première mobilisation.

Malgré ces chiffres en baisse, ce jeudi 2 octobre pourrait rester mouvementé pour les forces de l'ordre. Pour encadrer les manifestations, les autorités, satisfaites de leur gestion des événements du 18 septembre, s'attendent à ce que leur dispositif se montre à nouveau efficace.

La police du renseignement territorial ne s'attend ainsi pas à des débordements majeurs. Les cortèges attendus devraient être moins denses et les casseurs ne pourront pas s'y cacher avec la même facilité.