A 118 ans, la Française Soeur André pressentie pour devenir la nouvelle doyenne de l'humanité

Âgée de 118 ans, la Française Soeur André devrait devenir la nouvelle doyenne de l'humanité après la mort de la Japonaise Kane Tanaka, ce lundi 25 avril, à 119 ans.

Kane Tanaka était née le 2 janvier 1903 dans le département de Fukuoka, au sud-ouest du Japon. Quant à Soeur André, elle est née sous le nom de Lucile Randon, le 11 février 1904, à Alès dans le Gard.

Si sœur André n’est pour l’instant que «pressentie» pour devenir la nouvelle doyenne de l’humanité, c’est parce que le Guinness des records doit en effet mener des investigations, précise l'organisme dans un communiqué.

Mais avant donc l'annonce officielle, le maire de Toulon Hubert Falco, ville où se situe l'Ephad de Soeur André, a souhaité adresser ses «salutations affectueuses» à la nouvelle doyenne de l'humanité.





Alors qu'elle a fêté ses 118 ans le 11 février dernier à l'@ehpadscl, j'adresse mes salutations affectueuses à #SoeurAndré, la nouvelle Doyenne de l'Humanité. #Toulon pic.twitter.com/wHtTFbaTMw — Hubert Falco (@hubertfalco) April 25, 2022

Déjà doyenne des Français et des Européens, Soeur André avait fêté ses 118 ans, le 11 février à Toulon. Un anniversaire qu'elle a célèbré avec son traditionnel cocktail porto-chocolat.

«je pense me retirer de cette affaire, mais ils ne veulent pas»

Néanmoins, la nouvelle doyenne de l'humanité s'est dite las de cette mise en lumière. «Je ne peux plus les supporter, les invités, je suis moins aimable», avait-elle expliqué à l'AFP, lors d'une enquête sur ces super-centenaires qui défient la science. «J'étais toujours admirée pour ma sagesse et mon intelligence, et maintenant on se moque de moi parce que je suis réfractaire».

Non sans humour, elle a tenu à ajouter : «je pense me retirer de cette affaire, mais ils ne veulent pas». En effet, elle semble regretter que Dieu l'ait oubliée dans son appel à quitter le monde.

Avant elle, l'autre Française la plus âgée ayant jamais vécu et dont la date de naissance était attestée reste Jeanne Calment, morte en 1997 à l’âge de 122 ans.