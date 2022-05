Un Vénézuélien de 112 ans devient l'homme le plus âgé du monde

Juan Vicente Pérez, un agriculteur vénézuélien qui fêtera ses 113 ans dans 10 jours, est devenu ce mardi 17 mai l’homme le plus vieux du monde, selon l’officialisation du Guinness des records.

Né dans la ville d’El Cobre, dans l’Etat de Tachira, le 27 mai 1909, le doyen masculin de l’humanité s'appelle Juan Vicente Pérez. Ce Vénézuélien vit toujours dans sa région de naissance, dans la ville montagneuse de San José de Bolivar.

New record: Oldest male living - Juan Vicente Mora, 112 years and 253 days old.





Born on May 27th 1909 in El Cobre, Venezuela, Juan spent time working on farms and as a sheriff. He now relaxes with his 18 grandchildren, 41 great-grandchildren and 12 great-great-grandchildren. pic.twitter.com/MrdJ5KPpaD

