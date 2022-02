Soeur André, doyenne des Français et des Européens, fête aujourd'hui ses 118 ans

Soeur André, doyenne des Français et probablement des Européens, a atteint le cap des 118 ans ce vendredi 11 février à Toulon. Un anniversaire qu'elle compte fêter avec son traditionnel cocktail porto-chocolat.

La vice-doyenne de l'humanité est néanmoins las de cette mise en lumière. «Je ne peux plus les supporter, les invités, je suis moins aimable», a expliqué tout récemment la religieuse à l'AFP, lors d'une enquête sur ces super-centenaires qui défient la science. «J'étais toujours admirée pour ma sagesse et mon intelligence, et maintenant on se moque de moi parce que je suis réfractaire».

Non sans humour, elle a tenu à ajouter : «je pense me retirer de cette affaire, mais ils ne veulent pas». En effet, elle semble regretter que Dieu l'ait oubliée dans son appel à quitter le monde.

vice doyenne de l'humanité

Toutefois, Soeur André aura un programme chargé en ce jour d'anniversaire. Elle recevra dans la matinée la visite de la député locale Germaine Levy (parti Les Républicains, droite), accompagnée du maire de Toulon Hubert Falco qu'elle apprécie beaucoup, surtout depuis le jour où il s'est mis à genoux pour lui refaire ses lacets.

Puis, dans l'après-midi, pour le gâteau au chocolat d'anniversaire, ce sera l'archevêque du diocèse de Fréjus-Toulon, Dominique Rey, qui lui rendra visite, a précisé à l'AFP David Tavella, chargé de la communication de l'Ehpad Sainte-Catherine-Labouré.

Soeur André, née Lucile Randon le 11 février 1904 à Alès dans le Gard, est la femme la plus âgée de France, voire d'Europe. De même, elle est également la vice-doyenne de l'humanité. Elle est en effet plus jeune de 13 mois que la doyenne connue de l'humanité, la Japonaise Kane Tanaka, qui a fêté ses 119 ans début janvier.