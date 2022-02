Indemnité kilométrique : ce qui change en 2022

Dans le sillage des cours du brut, les prix des carburants routiers vendus en France ne cessent d’augmenter. Afin de limiter l’impact pour les conducteurs, le barème kilométrique sera relevé de 10% à partir du mois d’avril.

Cette annonce faite fin janvier par le Premier ministre Jean Castex a été publiée ce dimanche dans le Journal officiel.

J'ai demandé à @BrunoLeMaire de modifier, dès cette semaine, le barème kilométrique.



Il sera réhaussé de 10 % pour mieux tenir compte de l'augmentation des prix.



L’effet sera rapide et direct, dès la déclaration des revenus de 2021 ou des bénéfices de l’année dernière. — Jean Castex (@JeanCASTEX) January 25, 2022

«On s'attend à ce que le prix du pétrole reste assez durablement haut», a affirmé lundi sur RMC le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari. «Ce que nous ont dit les experts, c'est que quand on fait des aides ciblées pour ceux qui en ont le plus besoin, c'est plus efficace et vous dépensez moins d'argent public», a-t-il ajouté.

La dernière mesure d'aide en date : un coup de pouce aux travailleurs de la classe moyenne, avec une revalorisation de 10% du barème de l'indemnité kilométrique pour les ménages imposés déclarant leurs frais professionnels.

Une mesure forte à l'approche de la présidentielle

Le barème kilométrique revalorisé s’appliquera dans le cadre de la prochaine campagne déclarative des revenus soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021, qui s’ouvrira à compter du mois d’avril 2022.

Ce barème revalorisé servira également de référence pour la fixation du montant des indemnités forfaitaires kilométriques versées par les employeurs à leurs salariés, lorsque ces derniers utilisent leur véhicule personnel pour des déplacements professionnels.

Ces indemnités sont exonérées de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu, sans justificatifs particuliers, dans la limite du barème kilométrique. Le gouvernement a d'ailleurs mis en ligne un simulateur pour aider à avoir une idée du montant des frais kilométriques.

Les «gros rouleurs», qui estiment que cette déduction ne suffit pas à couvrir leurs frais réels, doivent multiplier les montants correspondants à la puissance de leur véhicule (chevaux fiscaux) par le nombre de kilomètres parcourus dans le cadre de leur activité professionnelle, en se basant sur une grille spécifique.

A partir de 2023, le Gouvernement envisage d’introduire une indexation automatique du barème kilométrique afin de mieux tenir compte de l’évolution du coût de possession d’un véhicule, en particulier du coût des carburants.

A l'approche de la présidentielle, l'exécutif tente d'éteindre les premiers feux, avec plusieurs dispositifs comme un nouveau chèque énergie, une indemnité inflation en cours de versement à 38 millions de personnes, le plafonnement des prix du gaz et de l'électricité et une meilleure indemnité kilométrique.

Des mesures d'accompagnement ont déjà été annoncées pour les ménages (l’indemnité inflation), tandis que certains distributeurs comme TotalEnergies consentent des ristournes à leurs clients.