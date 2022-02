Île-de-France : six personnes condamnées pour avoir enlevé, séquestré et prostitué une ado de 17 ans

Quatre hommes et deux femmes ont été condamnés par le tribunal d’Évry-Courcouronnes (91) pour enlèvement, séquestration et proxénétisme aggravé. La victime avait 17 ans au moment des faits, en mai 2021.

L'adolescente avait alors quitté son domicile familial, dans la Creuse, pour rejoindre en Île-de-France, Edmison, Téo et Bryton, trois jeunes hommes âgés entre 19 ans et 22 ans, qu’elle a connus sur les réseaux sociaux, relate Le Parisien.

À ce moment, la victime explique qu'elle était «sous ballon», c’est-à-dire qu'elle consommait du gaz hilarant, le protoxyde d’azote. Cette drogue a plusieurs effets sur le corps : fou rire incontrôlable, sentiment d’euphorie, sensation de flottement et distorsions sensorielles. Selon l’un des prévenus, elle consommait trois à cinq bonbonnes par jour.

Selon la victime, qui n’était pas présente lors du procès, c’est Edmison qui lui a proposé de se prostituer. Une proposition qu’elle a acceptée. Le 11 mai, alors que le petit groupe se trouvait dans un hôtel de Saint-Germain-lès-Corbeil, les gendarmes sont arrivés, prévenus par le gérant. L'adolescente a été prise en charge avant d’être récupérée par son oncle. Cependant, elle a décidé de rejoindre Téo et Bryton le lendemain.

Enlevée pour être vendue

Edmison a découvert que la victime a rejoint les deux autres garçons et a donc décidé de l’enlever, avec l’aide de Francisco, son cousin. Il a alors prétendu être un client. Arrivée au rendez-vous, ils l’ont mise dans le coffre d’une voiture.

Trois jours durant, elle a été séquestrée dans un appartement, shootée au gaz hilarant. Comme l'adolescente refusait de se prostituer, ces deux kidnappeurs ont pris la décision de la vendre. Voulant mettre un terme à ce plan, ce sont les deux compagnes d’Edmison et Francisco qui ont libéré l’adolescente en la mettant à nouveau dans un coffre de voiture avant de la laisser à Combs-la-Ville, avec une puce téléphonique cassée.

Jusqu’à un an de prison ferme

Ce vendredi 18 février, le verdict dans cette affaire est tombé. Les quatre jeunes hommes ont reçu des peines allant d’un and de prison dont six mois de sursis à deux ans de prison dont un an avec sursis. Déjà en détention avant le début du procès, les quatre prévenus ont été maintenu en détention. Les deux femmes ont quant à elles été condamnées à un an et dix-huit mois de prison avec sursis pour avoir participé à l’enlèvement et à la séquestration.