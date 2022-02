Lyon : elle demande à son chien d’attaquer une policière

Cette Lyonnaise sera jugée mardi prochain par le tribunal judiciaire de Lyon, en comparution immédiate, pour avoir agressé une policière à l’aide de son chien.

C’est une affaire ubuesque qui s’est déroulée le 18 février dernier Place Gabriel-Péri, dans le quartier de la Guillotière à Lyon (Rhône). Alors qu’une équipe de police procédait à l’interpellation d’un adolescent en possession de plusieurs cartes bleues qui ne lui appartenaient pas, une femme qui promenait son chien s’est approchée.

D’après les informations du Progrès, face à l’intervention de plus en plus houleuse, le ton est monté entre les fonctionnaires de police et la lyonnaise. Cette dernière a alors lâché son Malinois en lui ordonnant d’attaquer. Le chien s’est exécuté, et a mordu une policière. A la suite de cette agression, la fonctionnaire s’est vu délivrer 11 jours d’incapacité temporaire de travail (ITT).

Tandis que l’adolescent à l’origine de l’histoire, poursuivi pour recel, sera jugé en avril, la suspecte, elle, pourrait bien se voir retirer son chien. En fonction des résultats de l’observation comportementale, l’animal pourrait même être réclamé par la justice.

Réputés obéissants et travailleurs, les bergers belges Malinois font parti des chiens utilisés par les forces de l’ordre notamment dans la recherche de corps en montagne.