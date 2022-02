Présidentielle 2022 : tout savoir sur la «réserve» de parrainages proposée par François Bayrou

Le système de parrainages pour l’élection présidentielle est vivement critiqué depuis le début de la campagne, notamment par les candidats ayant du mal à réunir les 500 signatures d’élus nécessaires. L’ancien ministre François Bayrou a donc créé une réserve de parrainages pour tous les candidats en difficulté.

«Au total, ce sont quelque 42.000 citoyens français, élus, qui ont la faculté de "parrainer" un candidat. On se dit que 500 sur plus de 40.000, c’est assez facile à obtenir. Mais l’expérience montre que des obstacles, en particulier psychologiques et politiques, peuvent survenir», constate le collectif «Notre Démocratie», lancé par le président du MoDem.

Le 10 février dernier, François Bayrou a annoncé la création de cette réserve des parrainages, dans laquelle les élus qui le souhaitent peuvent s’inscrire pour parrainer les candidats qui ont du mal à obtenir leurs signatures. Ce système a pour objectif d'aider uniquement les candidats «suffisamment haut dans les sondages», qui ont donc plus de 10% des intentions de vote et qui ont du mal à trouver des signatures.

L'inscription des élus dans cette réserve «ne peut en aucun cas être assimilée à une appartenance à un courant politique ou au soutien à un candidat», prévient le collectif, qui précise que «si certains candidats majeurs étaient menacés d’être empêchés, ces élus se déclarent simplement disponibles pour participer à leur parrainage, dans un esprit démocratique et républicain».

Déjà 80 membres dans la réserve de parrainages

Aujourd’hui, trois candidats seraient potentiellement concernés par cette réserve : Eric Zemmour, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Ils sont respectivement crédités de 14%, 17% et 10% des intentions de vote, selon le dernier baromètre OpinionWay pour CNEWS. Selon le dernier décompte du Conseil constitutionnel, en date du 17 février, ils n’ont pour le moment respectivement réuni que 291, 366 et 370 parrainages d’élus.

«Nous avons trois candidats majeurs de cette élection au-dessus de 10%, et même qui atteignent 15%, ce qui veut dire 4 ou 5 millions d'intentions de vote qui n'ont pas les parrainages», a souligné François Bayrou sur France 2 ce lundi. Le maire de Pau a par ailleurs annoncé que 80 élus se sont déjà inscrits dans sa réserve de parrainages.

Pour bien montrer que parrainage ne veut pas dire soutien, David Lisnard, président de l’Association des maires de France, membre des Républicains, a décidé de parrainer Jean-Luc Mélenchon. Bien qu’il affirme être très «éloigné» de l’Insoumis, il soutient qu’être empêché de participer à l’élection présidentielle faute de parrainages serait «une grave atteinte à la démocratie».

Tous les candidats ont jusqu’au 4 mars pour rassembler leurs 500 signatures. Pour l’heure, Valérie Pécresse, Emmanuel Macron, Anne Hidalgo, Nathalie Arthaud, Fabien Roussel et Jean Lassalle les ont déjà obtenus.