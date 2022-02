Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron reçoit demain Nicolas Sarkozy et François Hollande

Des conseils précieux. Alors que la situation en Ukraine est de plus en plus critique, le président Emmanuel Macron va recevoir demain, vendredi 25 février, ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy et François Hollande, a appris le service politique de CNEWS.

Le chef de l'Etat accueillera d’abord François Hollande dans la matinée, puis, dans le courant de la journée, Nicolas Sarkozy.

Emmanuel Macron souhaite rencontrer ses prédécesseurs pour s’entretenir avec eux de l’invasion russe en Ukraine lancée ce jeudi par Vladimir Poutine.

Durant son mandat, le socialiste François Hollande avait dû faire face en 2014 à l’annexion de la Crimée par la Russie. Cette dernière avait abouti à la signature des accords de paix dits «Minsk II», que Vladimir Poutine a rompu en reconnaissant l'indépendance des territoires séparatistes de Lougansk et Donetsk.

Ce n’est pas la première fois depuis le début de son quinquennat qu’Emmanuel Macron consulte les présidents qui l’ont précédé. En juin 2020, le chef de l'Etat s’était entretenu avec les deux anciens dirigeants au sujet de la crise du Covid-19.

Ces consultations effectuées, Emmanuel Macron se rendra à Bruxelles où se tiendra à 20 h un conseil européen afin de discuter des nouvelles sanctions à appliquer contre la Russie.