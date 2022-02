Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine singé en petit soldat d'Adolf HItler dans une caricature

Quelques heures après que la Russie a lancé une «opération militaire» de grande ampleur contre l'Ukraine ce jeudi 24 février, le gouvernement ukrainien a réagi en publiant une caricature de Vladimir Poutine, singé en petit soldat d'Adolf Hitler.

Une caricature assez explicite diffusée à 6h18 ce jeudi 24 février sur le compte Twitter officiel de l'Ukraine, sur laquelle on peut reconnaître Adolf Hitler, dictateur et fondateur du nazisme, se baisser sur celui qui n'est autre que le président de la Russie, Vladimir Poutine, singé en bon petit soldat.

Sans texte, ni explication, le dessin a été publié alors que la Russie venait d'annoncer avoir lancé une «opération militaire» en Ukraine pour défendre les séparatistes de l'est du pays, et «démilitariser et dénazifier» son voisin pro-occidental.

Entre le non-respect des accords de Minsk ou encore la reconnaissance des territoires séparatistes... Certaines décisions géopolitiques de Vladimir Poutine semblent en effet dangereusement rappeler les stratagèmes déployés par Hitler entre 1938 et 1939 à l'égard de l'Autriche, de la Pologne et de la Tchécoslovaquie.

Le ministre ukrainien des affaires étrangères Dmytro Kouleba a confirmé l'invasion de son pays, annonçant le début d'une «invasion de grande ampleur» par la Russie, et des frappes sur plusieurs villes du pays, après une série d'explosions.

«De paisibles villes ukrainiennes sont en train d'être attaquées. C'est une guerre d'agression. L'Ukraine se défendra et gagnera. Le monde peut et doit arrêter Poutine. Il est temps d'agir maintenant», a-t-il prévenu.

Dans un communiqué, ce dernier a assuré que l'opération russe en cours dans plusieurs villes d'Ukraine vise à «détruire l'État ukrainien, s'emparer de son territoire par la force et établir une occupation».

«Nous sommes en train de bâtir une coalition anti-Poutine», a de son côté déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, à l'issue d'entretiens avec des dirigeants étrangers. «Le monde doit contraindre la Russie à la paix», a-t-il ajouté.

Kiev a également appelé la communauté internationale à «agir immédiatement». «Seules des actions unies et fortes peuvent arrêter l'agression de l'Ukraine par Vladimir Poutine», peut-on lire encore.