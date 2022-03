Présidentielle 2022 : Marine Le Pen, Eric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan obtiennent leurs 500 parrainages

Marine Le Pen, Eric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan ont obtenu chacun plus de 500 parrainages, selon le dernier décompte du Conseil constitutionnel publié ce mardi 1 mars.

Ils valident ainsi leur participation à l'élection présidentielle. Ils avaient jusqu'a vendredi prochain, le 4 mars à 18h, pour présenter au Conseil constitutionnel au moins 500 signatures d'élus.

Dans le détail : Marine Le Pen (Rassemblement national) dispose de 503 parrainages, Eric Zemmour (Reconquête) de 620 et Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) de 532.

Ils sont les neuvième, dixième et onzième candidats à récolter leurs 500 parrainages, après Emmanuel Macron (La République en Marche), Valérie Pécresse (Les Républicains), Anne Hidalgo (Parti Socialiste), Yannick Jadot (Europe Ecologie Les Verts), Fabien Roussel (Parti communiste), Jean Lassalle (Résistons), Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) et Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise).

DES CANDIDATS EN DIFFICULTÉ

Quelque 42.000 élus (maires, eurodéputés, députés, sénateurs...) sont susceptibles d'accorder un parrainage. Si certains candidats ont rapidement obtenu 500 signatures, comme Valérie Pécresse (Les Républicains) ou Anne Hidalgo (Parti Socialiste), Marine Le Pen et Eric Zemmour étaient plus en difficulté, et cela malgré leurs 18 et 13% d'intentions de vote au premier tour, selon un dernier sondage OpinionWay pour CNEWS.

Le président du MoDem, François Bayrou, a proposé de créer une «banque de parrainages» permettant aux candidats hauts placés dans les sondages de recueillir des signatures et d'avoir le droit de se présenter à l'élection. Il a ainsi accordé son parrainage à Marine Le Pen, malgré leurs désaccords politiques.

Certains candidats n'ont toujours pas recueilli leurs 500 signatures. Il s'agit, entre autres, de Christiane Taubira, Philippe Poutou ou encore de François Asselineau.