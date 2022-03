Présidentielle 2022 : découvrez «Le Candidat», la première vidéo de campagne d'Emmanuel Macron

Une entrée en campagne façon série TV. Au lendemain de son annonce officielle de candidature, le désormais candidat à la présidentielle Emmanuel Macron se met en scène dans une vidéo de campagne publiée ce vendredi 4 mars sur les réseaux sociaux.

Mise en ligne notamment sur YouTube, depuis le compte «Avec Vous», plate-forme dédiée à la campagne du président sortant, son titre est on ne peut plus clair, puisqu'elle est intitulée «Le Candidat».

Durant à peine un peu plus de quatre minutes, celle-ci veut montrer un Emmanuel Macron concentré à sa tâche, totalement investi au point d'en avoir les yeux cernés.

Et pour cause, celle-ci a été tournée visiblement au cours de la journée d'hier, jeudi 3 mars, soit huit jours après le démarrage de la guerre en Ukraine, laquelle le mobilise désormais jour et nuit, à plein temps.

«J'ai pu parler longuement au président Poutine, puis au président Zelensky (...) et dans le même temps, je dois avec beaucoup d'humilité et de lucidité soumettre ma candidature aux Françaises et aux Français», dit-il face caméra.

«J'ai une ambition pour mon pays»

«J'ai une ambition pour le pays, je veux encore pouvoir faire bouger les choses avec vous», ajoute-t-il.

«Mais est-ce que (l'élection présidentielle, NDLR) ce n'est pas un peu plié ?», entend-on ensuite en voix off.

«Non, pas du tout. Alors ça détrompez-vous complètement. Nous sommes un peuple très polique. Les Français et les Françaises sentent tout et ils ne donnent pas leur confiance comme ça», répond le président.

Plus d'informations à venir...