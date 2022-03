Présidentielle 2022 : Marine Le Pen en meeting à Aigues-Mortes aujourd'hui

Marine Le Pen tient meeting à Aigues-Mortes (Gard) ce samedi. La candidate du Rassemblement national tentera de porter sa voix dans un espace médiatique occupé par la guerre en Ukraine et la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron.

La guerre dans l'est de l'Europe a comme suspendu la campagne présidentielle et privé les candidats de tribune.

Relativement discrète depuis l'entrée des chars russes en Ukraine, hormis un passage sur France 2 jeudi soir où, sur ce dossier, elle a notamment lancé l'idée selon laquelle «la France devait prendre la tête de la diplomatie en organisant une Conférence internationale sous l'égide de l'ONU», Marine Le Pen n'a pas tenu de meeting de campagne depuis quinze jours.

Attaqué par ses adversaires pour sa proximité passée avec Vladimir Poutine, la candidate a, toujours jeudi soir, refusé de qualifier le président russe de «dictateur», pour s'assurer, a-t-elle dit, de ne pas créer de «rupture» si elle venait à être élue.

Rien n'exclut toutefois, en fonction des événements, qu'elle puisse profiter du rassemblement d'Aigues-Mortes pour clarifier à nouveau sa position.

Elle pourrait aussi saisir l'occasion pour marquer sa différence avec son rival à droite Eric Zemmour, qui qualifie le président russe de «démocrate autoritaire» et qui se distingue des autres candidats en ne voulant accueillir aucun réfugié ukrainien.

sa nièce aux côtés d'Eric Zemmour ?

Deux jours après la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen doit conforter sa place de prétendante au second tour. Les sondages lui semblent pour l'instant favorables, alors que Valérie Pécresse (LR) voit ses intentions de vote plonger et qu'Eric Zemmour (Reconquête) stagne en quatrième position.

Le dernier baromètre OpinionWay pour CNEWS, rendu public hier vendredi, crédite ainsi Marine Le Pen de 17% d'intentions de vote, derrière Emmanuel Macron premier à 28%. Dans cette étude, Valérie Pécresse obtient 13% des intentions de vote, soit un point de plus qu'Eric Zemmour, quatrième avec 12%.

Le week-end de la candidate du RN pourrait cependant être terni par le ralliement de sa nièce Marion Maréchal à Eric Zemmour. L'ancienne députée FN (devenu RN) du Vaucluse devrait être présente au meeting de Toulon organisé par l'ancien journaliste, demain dimanche, pour l'officialiser.

Plus conservatrice que Marine Le Pen sur les questions sociales et plus libérale en économie, Marion Maréchal avait déjà affirmé en janvier qu'elle «penchait pour Eric Zemmour» mais qu'il y avait aussi «un sujet familial» avec sa tante.