Présidentielle 2022 : l’ancien ministre socialiste François Rebsamen va voter Emmanuel Macron

L’ancien ministre du Travail de François Hollande, François Rebsamen, a apporté ce samedi 5 mars son soutien à Emmanuel Macron pour la prochaine élection présidentielle.

«C'est un choix d'évidence. Aucun autre candidat ne semble aujourd'hui plus compétent. Il a l’envergure et la crédibilité d’un chef d’Etat. Il l'a prouvé chaque jour alors que nous sommes en guerre», a affirmé le maire de Dijon dans un entretien accordé au Parisien.

L’ancien numéro deux du PS entre 1997 et 2008 a été séduit par une des mesures phares appliquées par le fondateur de La République en Marche. «La politique du quoi qu'il en coûte est un des éléments majeurs qui m'a fait évoluer», a détaillé l’ex-ministre, se réjouissant que la France ait été «l’un des pays les plus protecteurs d'Europe durant la crise du Covid en payant les 8,5 millions de Français les plus touchés.

En juillet 2021, François Rebsamen avait déjà signé une tribune commune avec 350 maires pour saluer le «courage d'Emmanuel Macron», puis il avait évoqué en octobre «des causes communes» avec Territoires de progrès, qui regroupe l'aile gauche de la majorité présidentielle. «Je ne demande rien pour moi-même», a toutefois clarifié l’élu de 70 ans au sujet d’un poste éventuel au sein de la majorité.

Créer un «mouvement social-démocrate indépendant»

Le socialiste a néanmoins noté des divergences d’opinions avec l’actuel chef d’Etat français en se déclarant contre la réforme de l'assurance-chômage, qui creuse des «écarts d'indemnités qui ne sont pas acceptables» et auxquels «il faudra remédier». Quatre ans après avoir accusé Emmanuel Macron de «privilégier les plus riches», François Rebsamen a également maintenu son opposition à la suppression de l’impôt sur la fortune.

Dans l’optique de «peser» sur un nouveau quinquennat d’Emmanuel Macron, il a fait part de son ambition prochaine de créer un «mouvement social-démocrate indépendant» après l’élection présidentielle. «On ne peut pas laisser Emmanuel Macron seul avec la droite. Des personnalités vont me rejoindre», a déclaré l’ancien ministre du Travail.

Ce ralliement d’un ancien cadre du PS à la candidature du chef d'Etat français est le troisième en quelques jours, après ceux de l’ancien Premier ministre Manuel Valls et de l’ancienne ministre des Affaires sociales et de la Santé Marisol Touraine.