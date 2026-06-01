Mort d'André Santini : ces 10 célèbres «petites phrases» qui ont jalonné son parcours politique

Le maire d'Issy-les-Moulineaux, André Santini, est décédé à l’âge de 85 ans. Son parcours politique fut jalonné de «petites phrases» restées célèbres de par leur caractère souvent caustique. En voici un florilège.

La politique est aussi une affaire de bons mots. Véritable épicurien du verbe, André Santini s’est éteint dans la nuit du dimanche 31 mai au lundi 1er juin à l’âge de 85 ans. Celui qui fut le maire d’Issy-les-Moulineaux pendant 46 ans s’est, non seulement, illustré par la longévité de sa carrière politique mais aussi par son sens de la formule.

Tantôt facétieuses, souvent caustiques, nombre de ses saillies sont en effet restées gravés dans le marbre de l’histoire de la Ve République. Celles-ci ont notamment permis à l’ancien ministre de remporter le Prix de l'humour politique, et ce, par deux fois.

«Monseigneur Decourtray n'a rien compris au préservatif. La preuve, il le met à l'index»

Cette sortie remarquée fut prononcée, en 1988, à l’adresse du cardinal Decourtray, lequel s’opposait à la première campagne de publicité préconisant l'emploi du préservatif pour lutter contre le sida.

«Saint Louis rendait la justice sous un chêne. Pierre Arpaillange la rend comme un gland»

Pierre Arpaillange était garde des Sceaux dans le premier gouvernement de Michel Rocard. Ce bon mot valu à André Santini son premier Prix de l'humour politique, en 1989.

«Edith Cresson baisse tellement dans les sondages qu'elle va finir par trouver du pétrole»

Cette phrase fut prononcée en 1992, alors que la Première ministre Édith Cresson faisait face à une sévère vague d’impopularité. Elle fut contrainte de quitter Matignon moins d'un an après sa nomination.

«Raymond Barre, quand je le vois à l'Assemblée nationale et qu'il ne roupille pas, il se tourne les pouces et je me dis : “Tiens, il fait son jogging”»

Raymond Barre, nommé Premier ministre en 1976 par Valérie Giscard d'Estaing, avait une réputation d’homme politique compétent mais austère, toujours un peu sur la réserve.

«Pour la présidentielle, je me suis toujours trompé : j'ai voté Giscard en 1981, Barre puis Chirac en 1988, Balladur en 1995... Je me demande même si je n'ai pas voté Poher en 1969».

Gravée dans les colonnes du journal Libération, en 1996, André Santini prononça cette sortie ironique alors qu’il tâchait d’expliquer son soutien à Edouard Balladur en 1995.

«On en a fait beaucoup pour les obsèques de François Mitterrand. On n'en a pas fait autant pour celles de Valéry Giscard d'Estaing»

Décédé le 8 janvier 1996, les obsèques de l’ancien Président François Mitterrand furent célébrées en grande pompe, en présence de nombreux chefs d’État et dignitaires étrangers. Au même moment, l’ancien chef d’Etat Valéry Giscard d'Estaing se trouve, lui, en retrait de la première ligne du pouvoir exécutif.

«Alain Juppé voulait un gouvernement ramassé, il n'est pas loin de l'avoir»

Prononcé en 1996, ce bon mot d’André Santini fait référence à une formule prononcée par le Premier ministre de l’époque, Alain Juppé. Ce dernier avait indiqué vouloir former un «gouvernement ramassé», espérant qu’un pouvoir exécutif plus restreint soit plus efficace. Cet épigramme d’André Santini lui valut son second Prix de l'humour politique.

André Santini ne réservait pas seulement son verbe pour la classe politique. Il s’est également illustré dans le domaine de l’aphorisme, sans jamais perdre de son mordant. En voici quelques exemples.