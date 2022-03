Paris : la Ville veut répertorier les arbres remarquables présents sur le domaine privé

C'est une démarche participative. La Ville de Paris a lancé son Observatoire des arbres, afin que tous les Parisiens – propriétaires ou copropriétaires d'une parcelle de terre – aident au recensement des arbres remarquables qui seraient plantés sur ce domaine privé. Le but ? Les répertorier, afin de mieux les protéger.

«Il y a très certainement des trésors non soupçonnés qui meritent qu’on les protège», assure Christophe Najdovski, l'adjoint à la mairie de Paris chargé de la biodiversité, qui annonce ce lundi 7 mars le lancement de l'Obersatoire des arbres parisiens. Selon lui, l’idée est ainsi «de s’adressser à des propriétaires privés et les sensibiliser à cette question de la protection des arbres».

Les Parisiens appelés à contribuer à l'inventaire

Car si la Ville de Paris précise avoir une «bonne connaissance» des 500.000 arbres qui se trouvent sur le domaine public – soit 200.000 arbres présents dans les rues, les espaces publics et au sein des équipements municipaux ainsi que 300.000 autres plantés dans les deux bois – celle-ci manque de données sur les arbres plantés dans le domaine privé, dont le nombre est estimé à 100.000 dans la capitale.

«Aujourd’hui, on n’a pas une connaissance complète du nombre exact de ces arbres», explique l'adjoint chargé de la végétalisation de l'espace public et des espaces verts. D'où le projet de lancer un «inventaire participatif» ouvert à tous avec l'aide du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) parisien, et accessible directement sur un site internet dédié.

Là, les Parisiens sont invités à contribuer à l'inventaire, en référençant – à l'aide d'une carte et de l'adresse exacte – les arbres qui mériteraient de l'être. A l'issue de ce travail de recensement, Christophe Najdovski espère pouvoir dénicher des pépites parmi ce patrimoine arboré méconnu et leur attribuer le label d'«arbre remarquable».

«Si par exemple, des Parisiens dans une copropriété estiment que tel ou tel abre mériterait ce label, on pourra ensuite instruire une demande de classement», explique l'élu, qui ajoute que cette demande – certes subjective – peut émaner de Parisiens pour qui l'arbre (ou les arbres) en question revêt «pour eux une importance paysagère, symbolique ou historique en terme de biodiversité».

Et si la demande est accepté, l'arbre pourra alors bénéficier de «toutes les protections» qui seront mises en place pour ces espèces remarquables dans le cadre du nouveau Plan local d'urbanisme (PLU) bioclimatique parisien, toujours en cours de rédaction. Il pourra alors notamment bénéficié d'une protection pour ne pas être déraciné, ou être conservé malgré des travaux.

Mais pourquoi protéger des arbres qui n'appartiennent pas à la Ville ? Tout simplement selon Christophe Najdovski parce qu'«ils participent au paysage urbain et au rafraîchissement de Paris». Une centaine de milliers d'arbres présents sur le domaine privé qui «joue aussi un rôle de poumon vert» dans la capitale, soutient l'adjoint, qui juge «tout à fait important de pouvoir les recenser, les connaître et les protéger».