Bien-être animal : 29 ONG invitent les candidats à la présidentielle à s’engager

Vingt-neuf organisations non gouvernementales (ONG) se sont associées pour porter la voix des animaux en choisissant 22 mesures destinées aux candidats à l'élection présidentielle pour qu'ils s'engagent à faire évoluer la cause animale.

A moins de trente jours du premier tour, ces propositions sont portées par la campagne «Engagement animaux 2022» avec six thématiques : animaux et société, élevage transport et abattage, expérimentation animale, captivité et divertissement, animaux de compagnie et de loisirs, animaux sauvages et biodiversité.

Selon un sondage Ifop réalisé en février à la demande de la Fondation Bardot, 86% des Français voudraient que les candidats fassent des propositions pour améliorer la condition animale.

Cette étude avait aussi mis en lumière le fait que 57% des sondés ont affirmé que ces propositions pourraient influencer leur vote.

Six candidats ont répondu

Parmi les candidats qui ont signé la charte, Jean-Luc Mélenchon (LFI) a validé 98% des mesures tout comme l'écologiste Yannick Jadot, Nathalie Arthaud (LO) 85%, Philippe Poutou (NPA) 77%, Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) 67% et Marine Le Pen (RN) 58%.

Sur la thématique «Elevage, abattage et transport», Agathe Gignoux de l'ONG CIWF s'est félicitée que «les candidats de gauche s'engagent sur 100% des mesures» rappelant qu'en France un milliard d'animaux sont abattus chaque année.

Elle déplore, en revanche, que sur ce sujet Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen «s'engagent nettement moins», cette dernière se «positionnant uniquement sur l'abattage sans étourdissement».

Aucune réaction d'Eric Zemmour

Alors que plusieurs candidats de gauche, et de droite, ont pris le bien-être animal au sérieux, d'autres ne proposent rien concernant ce sujet. C'est le cas notamment d'Eric Zemmour.

Lors de la conférence tenue par «Engagement animaux 2022», Melvin Josse, de l'association «convergence animaux politique», a regretté le fait que le candidat de «Reconquête» «ne cherche en aucun cas à s'exprimer sur la condition animale et assume une opposition à la condition animale sur beaucoup de sujets».