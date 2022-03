Jean-Yves Le Drian annonce qu'il est positif au Covid-19

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a annoncé ce mardi qu'il était positif au Covid-19.

«Conformément au protocole sanitaire en vigueur, je m’isole au Quai d’Orsay le temps nécessaire et continue de travailler à distance», a indiqué le ministre âgé de 74 ans dans un message publié sur Twitter. Une annonce qui tombe en pleine crise entre l’Ukraine et la Russie, et alors que le ministre des Affaires étrangères est particulièrement mobilisé avec d’autres dirigeants européens pour trouver une issue au conflit.

Quelques heures plus tôt, le Premier ministre Jean Castex avait révélé l’infection de son collègue lors d’un déplacement à la préfecture de Rennes, auquel Jean-Yves Le Drian devait également participer. Ce dernier a toutefois assisté dans la matinée à une visite d'une école de Rennes puis d'un lycée professionnel, portant un masque la plupart du temps.

Jean-Yves Le Drian et Jean Castex se sont rendus en Bretagne pour une visite consacrée à la signature de la convention spécifique pour la transmission des langues de Bretagne et pour le développement de leur usage dans la vie quotidienne.