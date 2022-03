TikTok : harcelé pour avoir dansé en crop-top dans une église parisienne, il réclame une protection policière

Dépassé par les événements et par le déferlement de haine qu'a suscité sa prestation sur TikTok, Benjamin Ledig réclame désormais une protection policière. Cet influenceur de 18 ans a déposé 3 plaintes depuis la publication de sa vidéo polémique, filmée dans une église parisienne, mais refuse toujours de la retirer.

Une simple vidéo tournée entre copains selon eux, où l'on voit Benjamin Ledig – alias @Benjaminmaissecret sur TikTok – et son acolyte @Queen_Paul danser de façon sensuelle et vêtus de crop-top laissant apparaître leur nombril, dans l'église Saint-Paul-Saint-Louis. Celle-là qui trône sur la place du métro Saint-Paul, dans le quartier du Marais, à Paris.

Mais diffusée le 16 février sur leur compte TikTok respectif, dont celui de Queen Paul suivi par plus de 3 millions d'abonnés, celle-ci est devenue virale, lançant un véritable débat public, y compris sur les plateaux télé, sur ce qu'il est possible ou pas de faire dans un lieu de culte au nom de la liberté d'expression et du droit au blasphème.

Une main courante déposée par la paroisse

Sauf que le mal est fait et le manque de respect est évident pour les catholiques, mais aussi pour le Père Pierre Vivarès, curé de Saint-Paul, qui est allé déposer une main courante au commissariat. «Je ne souhaitais pas de procédure juridique», a pourtant expliqué ce dernier au Parisien, expliquant qu'il avait joint les deux garçons pour leur demander de retirer la vidéo.

Ce que seul Queen Paul a accepté de faire. Le 4 mars dernier, il a même présenté ses excuses dans une vidéo Youtube destinée à sa communauté : «j'avais aucun message à faire passer de négatif dans cette vidéo envers la religion [...] qui est un sujet sensible. Et sur le coup, je ne l'avais pas du tout réalisé».

un harcèlement particulièrement violent

Benjamin Ledig, quant à lui, refuse toujours de retirer sa vidéo, et est désormais victime d'un harcèlement particulièrement violent. Se disant terrorisé selon Le Parisien, qui révèle que le jeune homme a récemment porté plainte pour la troisième fois après avoir reçu des menaces de mort, Benjamin Ledig ne sort plus de chez lui, de peur d'être agressé.

Le 9 mars, il apparaît en larmes dans une vidéo, dans laquelle il explique avoir envie que «tout ça s'arrête». «J'en peux juste plus [...] je n'y arrive plus. J'ai envie de récupérer mes amis. J'ai besoin d'aide et j'ai envie que tout ça s'arrête», répète-t-il en boucle.

Alors pourquoi ne pas avoir répondu à l'appel du curé de Saint-Paul et ne pas avoir tout simplement effacé la vidéo ? Beaucoup s'interrogent. Peut-être est-ce l'appât du gain, alors que sa vidéo cumule près de 290 millions de vues, devenant ainsi de loin la plus vue de son compte TikTok et le faisant passer du statut de quasi-inconnu à personnalité publique.

En attendant, Benjamin Ledig continue les provocations, publiant encore très récemment une vidéo de lui portant une kippa comme un accessoire de mode. Quelques jours plus tôt, il avait annoncé vouloir se rendre dans une mosquée pour y réaliser une nouvelle vidéo, et s'était tout bonnement rendu... à la cathédrale orthodoxe russe de la Sainte-Trinité à Paris.