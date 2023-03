Ramadan 2023 : à quelle date aura-t-il lieu cette année ?

Durant le ramadan, ce mois sacré qui représente un des piliers de l'islam, les croyants sont invités à respecter un certain nombre de règles. A quelle date aura lieu l'édition 2023 ?

D’après un communiqué de Chems-eddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris datant du 15 mars, la date officielle du ramadan sera annoncée le mardi 21 mars, vers 18h.

«Les responsables musulmans et les imams de la Commission théologique mise en place par la Grande Mosquée de Paris et les Fédérations FFAIACA, Foi et Pratique, Musulmans de France et Rassemblement des Musulmans de France, se réuniront à la Grande Mosquée de Paris le mardi 21 mars 2023 à partir de 18h pour l’annonce solennelle du début du mois béni de ramadan 1444 AH», mentionne ce même communiqué.

Entre cinq et six millions de muslmans en France

L’an dernier, le mois de ramadan avait démarré le 2 avril dans certains pays. Pour l’année 2023, il devrait commencer dix jours plus tôt, à savoir le 22 ou 23 mars.

Pour connaître la date précise, le recteur de la Grande Mosquée de Paris indique que la Commission théologique se basera, durant «la nuit du doute», sur les résultats des travaux portant sur l’adoption du calcul scientifique et des données astronomiques universelles à même de déterminer le début et la fin du mois béni de ramadan.

La Nuit du Doute annonçant le début du mois de #Ramadan en France se déroulera à la Grande Mosquée de Paris le mardi 21 mars 2023 en début de soirée :https://t.co/NoSscWF91t pic.twitter.com/hPGlX4oclh — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) March 15, 2023

La France compte entre cinq et six millions de musulmans pratiquants et non-pratiquants, selon plusieurs études sur le sujet (Pew Research Center, Institut Montaigne, Insee, Ined), ce qui fait de l'islam la deuxième religion du pays. Et fait de la communauté musulmane française la première communauté musulmane en Europe.