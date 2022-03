Face à baba : Yannick Jadot pique Marine Le Pen sur sa relation avec Vladimir Poutine

Lors de l’émission Face à baba, mercredi 16 mars, Yannick Jadot a interpellé Marine Le Pen sur ses liens privilégiés avec Vladimir Poutine.

«En 2017, quand vous avez fait votre campagne, vous étiez financée par les Russes, par [Vladimir] Poutine. Dans le dernier tract que vous deviez faire, vous deviez mettre votre photo avec Vladimir Poutine», a déclaré Yannick Jadot sur le plateau de C8. Le candidat Europe Écologie Les Verts à la prochaine élection présidentielle a reproché à Marine Le Pen d’avoir soutenu le président russe lors de l’annexion russe de la Crimée en 2014.

Dans son dernier tract de campagne long de huit pages, la candidate du Rassemblement national s’affichait, sur une des photos, avec Vladimir Poutine. Cette photo était censée vanter la stature internationale de la candidate.

1,2 million d'exemplaires

Malheureusement pour elle, il a été tiré à 1,2 million d’exemplaires, une décision que le parti d’extrême-droite regrettait, cinq jours après le début de la Guerre en Ukraine. Selon Libération, le Rassemblement national a décidé de retirer le document dans les délais les plus brefs et jeter le reste à la poubelle.

Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP

«Cela montre que vous êtes visionnaires en terme de politique étrangère. C’est votre ami, c’est l’international des nationalistes. Aujourd’hui, il commet des atrocités et des crimes de guerre en Ukraine, simplement parce les Ukrainiens et les Ukrainiennes défendent leur liberté et la démocratie», a ajouté Yannick Jadot.

Dans les jours qui ont suivi le début de la Guerre en Ukraine, Marine Le Pen a tenté de se justifier auprès de l’opinion publique en expliquant qu’elle avait pris ses distances avec le président russe. «J’espère que Vladimir Poutine fera le choix de la raison et qu’il arrêtera de faire tonner les armes. Je le souhaite de tout mon coeur. Mais ce sont les instances internationales qui peuvent obtenir cet arrêt des combats», a-t-elle précisé lors d’une interview sur BFMTV, le 2 mars 2022.





Elle a expliqué que sa vision de Vladimir Poutine a changé depuis le début de l’invasion russe en Ukraine. Selon le dernier baromètre OpinionWay pour CNEWS, Marine Le Pen est actuellement deuxième à 18% derrière le président sortant (29%) et devant Éric Zemmour (12%).