Présidentielle 2022 : Brigitte Bardot affiche son soutien à Nicolas Dupont-Aignan

Fervente défenseuse de la cause animale, l’ancienne actrice Brigitte Bardot a affiché ce dimanche son soutien à Nicolas Dupont-Aignan, candidat de Debout la France, pour l’élection présidentielle.

«Nicolas Dupont-Aignan mériterait plus de temps de parole à la télévision parce que son programme politique pour la France est très bon. C'est aussi un grand défenseur des animaux. Il est injuste qu'il soit autant oublié par les médias», a écrit l’actrice de 87 ans sur Twitter.

Nicolas Dupont-Aignan mériterait plus de temps de parole à la télévision parce que son programme politique pour la France est très bon. C'est aussi un grand défenseur des animaux. Il est injuste qu'il soit autant oublié par les médias. — BRIGITTE BARDOT (@brigitte_bardot) March 20, 2022

Le candidat Debout la France présente en effet de nombreuses propositions pour favoriser la «dignité animale», le financement des associations de protection des animaux, les expérimentations scientifiques sur les bêtes ou encore sur la consommation de viande.

Il n’est cependant pas le seul candidat à présenter des mesures en faveur des animaux, Yannick Jadot (Europe École – Les Verts) et Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) étant également très engagés sur le sujet. La semaine dernière, 29 ONG ont interpellé les candidats à la présidentielle sur la question du bien-être animal. Elles ont notamment déploré un engagement beaucoup plus faible de Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen sur la question de l'élevage et de l'abattage des animaux, en comparaison avec certains candidats de gauche.

En 2017, Brigitte Bardot avait appelé à faire barrage à Emmanuel Macron, arguant qu’il portait un projet «mortifère» pour les animaux. «Si Macron passe, les animaux trépassent», avait-elle lancé à l’époque.

Celle qui fut la muse de Jean-Luc Godard a, à plusieurs reprises, affiché son soutien à l’extrême droite et notamment à Marine Le Pen (à qui Nicolas Dupont-Aignan s'était rallié avant le second tour en 2017). Elle a par ailleurs été épinglée plusieurs fois pour ses propos contre l’Islam, et a même été condamnée pour incitation à la haine envers la communauté musulmane.