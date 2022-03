Affaire Orpéa : 90 inspections ont été lancées par l'ARS Ile-de-France depuis janvier

L'Agence régionale de santé (ARS) de la région Ile-de-France n'a pas lésiné sur les moyens depuis la publication du livre-enquête Les Fossoyeurs de Victor Castanet. Depuis janvier 2022, l'institution – chargée du suivi et du contrôle des Ehpad franciliens – a lancé 90 inspections.

«Au total, ce sont 90 inspections-contrôles qui ont été lancées depuis janvier 2022, soit près de 13 % des établissements franciliens», a ainsi communiqué l'ARS ce mardi 29 mars, soulignant que ces inspections avaient conduit à la rédaction de «46 rapports transmis aux gestionnaires pour le contradictoire» ainsi qu'à «4 décisions définitives», qui devront donc être immédiatement appliquées.

«Trois fois plus de réclamations»

Ces 90 établissements ont avant tout été sélectionnés «par une analyse de risques» davantage que sur leur seule «appartenance au groupe Orpéa», affirme l'ARS, qui assure s'être penché sur les «réclamations des hébergés ou de leur famille», les «événements dits indésirables signalés par les établissements eux-mêmes» ou encore sur les «fragilités RH et financière connues».

Sans surprise, l'Ehpad Orpéa Les Bords de Seine – dont la mauvaise et la violente gestion a été épinglée dans Les Fossoyeurs – figure dans la liste. La direction de l'établissement a d'ailleurs reçu «une lettre de décision définitive», confie l’ARS, qui promet qu'elle «assurera un suivi rapproché de la bonne mise en œuvre de ses injonctions, prescriptions ou recommandations».,

Depuis la publication du livre-enquête du journaliste Victor Castanet le 26 janvier dernier, l’ARS Ile-de-France assure avoir «reçu près de trois fois plus de réclamations concernant la prise en charge des personnes âgées que sur la même période l’année dernière». Soit 163 réclamations du 24 janvier au 26 mars 2022, contre 63 réclamations en 2021.

A titre de comparaison, l'ARS inspectait seulement «22 Ehpad par an en moyenne», avec 24 établissements visités en 2018, 16 en 2019, 26 en 2020, 24 en 2021. Rappelons que la région francilienne «compte 707 Ehpad», pour 62.900 places au 31 décembre 2021. Parmi eux, 19 % sont publics (23 % des places), 33 % sont privés à but non lucratif (32 % des places) et 48 % sont privés à but lucratif (45 % des places).