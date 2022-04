Électricité: un appel à modérer la consommation

En raison de la vague de froid qui frappe la France ces jours-ci, le gestionnaire de réseau de transport d’électricité français, RTE, craint un lundi matin compliqué. Il appelle les Français à lever le pied sur leur consommation.

Avec des températures très basses pour la saison, la France est confrontée à une situation pour le moins inhabituelle en ce mois d’avril.

Dans un communiqué paru ce samedi : «RTE demande aux entreprises et aux collectivités de modérer leur consommation lundi matin (en particulier entre 7h et 10h) et demande aux Français qui le peuvent de décaler leur consommation d'électricité à ce week-end plutôt que lundi en ce qui concerne l’usage d'appareils électroménagers».

Si les basses températures font augmenter la consommation d’électricité, ce n’est pas la seule cause. Sur 56 réacteurs nucléaires, 27 sont actuellement indisponibles. Cet hiver, on a pu remarquer une faible disponibilité du parc nucléaire, le calendrier de maintenance étant très chargé, perturbé par les confinements de 2020.

Le gestionnaire RTE encourage les citoyens à se connecter au site monecowatt.fr sur lequel on peut retrouver les gestes à adopter pour économiser de l’électricité. Par exemple, le fait d’éteindre une seule ampoule par foyer créerait une économie de «600 MW, soit environ la consommation d’une ville comme celle de Toulouse», précise-t-il. Des gestes simples du quotidien comme débrancher des appareils en veille ou encore baisser le chauffage de quelques degrés pourraient largement changer la donne.