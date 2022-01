Electricité : que signifie le signal jaune déclenché dans plusieurs régions ?

En raison des faibles températures, le Réseau de transport d'électricité (RTE) a activé le «signal jaune» dans plusieurs régions, dont l'Ile-de-France et la Normandie.

Il s'agit d'une icône apparaissant sur son site. Elle constitue un marqueur d'alerte, et est émise «à titre d'information (...) lorsque la consommation en électricité d'une région est plus élevée que ses historiques de consommation à la même époque», explique RTE dans un communiqué.

Les températures ↘ en @Iledefrance et en @Normandie. RTE active donc le signal jaune Ecowatt dans ces 2 régions pour le mardi 25 après-midi et le mercredi 26. Aucun risque de coupure d’électricité mais adoptons des éco-gestes pour consommer moins. RDV sur https://t.co/O9XUxvb99y pic.twitter.com/WXj5RwcSXK — RTE en IDF-Normandie (@RTE_idfn) January 24, 2022

Heureusement, le signal jaune n'annonce aucune coupure d'électricité. Il invite juste les usagers à faire d'avantage attention à leur consommation.

L'Ile-de-France et la Normandie concernées

A cause de la chute des températures, les Français utilisent plus de chauffage et donc plus d'électricité. RTE a activé le signal jaune en Ile-de-France et en Normandie ce 26 janvier. La Bretagne, le Centre-Val-de-Loire et le Pays de la Loire sont aussi concernés ce soir et demain matin. Le signal jaune sera en outre activé en Bourgogne-Franche-Comté demain matin de 6h à 12h.

Pour réduire sa consommation d'électricité, RTE a partagé sur son site quelques habitudes à mettre en place. Le réseau conseille de privilégier les modes éco du lave-linge et lave-vaisselle, de ne laisser aucun appareil en veille, d'éviter de charger son portable entre 8h et 13h et entre 17h30 et 20h30, de désactiver la lecture automatique sur les plates-formes de vidéos et de vider sa boîte mail.

«Ces gestes peuvent avoir un véritable impact», assure RTE. «A titre d'exemple, si tous les Français éteignent une ampoule, une économie de consommation d'électricité de 600MW est réalisée à l'échelle nationale, soit environ la consommation d'une ville comme celle de Toulouse.» La consommation d'électricité devrait encore augmenter dans les jours à venir. Selon MétéoFrance, les températures ne vont pas s'adoucir avant la fin de la semaine, du givre est même prévu dans l'est du territoire.