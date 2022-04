Assassinat de Samuel Paty : la famille porte plainte contre l'administration, «fautive» de ne pas l'avoir protégé

La famille de Samuel Paty, assassiné en octobre 2020, a porté plainte mercredi auprès du parquet de Paris contre l'administration pour «non-assistance à personne en péril et non empêchement de crime».

La famille considère l’administration comme «fautive» de n’avoir pas protégé le professeur, assassiné à l’automne 2020 par un jeune islamiste d’origine tchétchène, a annoncé à l'Agence France-Presse leur avocate, Virginie Le Roy, confirmant une information de Libération.

«Il est indispensable que toute la lumière soit faite et que la famille de Samuel Paty obtienne la vérité. Cela passe nécessairement par un examen attentif et indépendant des moyens préventifs mis en œuvre par les agents de l’Etat», a indiqué Me Virginie Le Roy .

«Je demande également qu’une enquête parlementaire soit diligentée», a-t-elle ajouté.

L'Education nationale et les services de renseignement concernés

Cette plainte vise l’Éducation nationale et les services de renseignement français, et par conséquent le ministère de l’Intérieur, qui n’ont pas «privilégié» la piste d'un attentat malgré toutes les informations dont ils disposaient.

«Préalablement à la présente plainte, la famille de Samuel Paty a questionné les ministères concernés et leur a demandé la transmission de plusieurs informations et documents, elle n'a obtenu aucune réponse», précise la plainte.

Samuel Paty a été assassiné le 16 octobre 2020 près du collège où il enseignait à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. Le terroriste Abdoullakh Anzorov reprochait au professeur d’avoir montré des caricatures du prophète Mahomet lors d’un cours.

«Pas de commentaire à ce stade»

«Des fautes ont été commises tant du côté de l'Éducation nationale que du côté du ministère de l'Intérieur, sans lesquelles Samuel Paty aurait pu être sauvé», a indiqué Me Virginie Le Roy.

L’enquête, conduite par des juges antiterroristes, a permis de mettre en lumière des failles qui aurait pu éviter l’assassinat du professeur, telles que l'insuffisance des mesures de protection adoptées pour protéger Samuel Paty, le mauvais traitement d'au moins un signalement clé, les analyses complètement fausses ou encore l'inaction fautive.

«Pas de commentaire à ce stade», a réagi auprès de l'AFP le ministère de l'Intérieur.