Présidentielle 2022 : l’écologiste Yannick Jadot n’a pas su convaincre

Yannick Jadot n’a pas su profiter de la bonne dynamique de son parti lors des dernières élections locales. Pour sa première présidentielle, le candidat écologiste n’a récolté que 5% des voix.

Alors que l’écologie est une des préoccupations majeures des Français et de la jeunesse, Yannick Jadot n’a pas su convertir ces inquiétudes en votes d'électeurs.

Tout au long de sa campagne, le candidat des écologistes a appuyé son discours sur la sortie du nucléaire, la lutte contre les discriminations et le racisme, ou encore contre les lobbys. Ces thèmes ont néanmoins été effacés par d’autres, comme l’immigration et la sécurité, amenés par des candidats de droite et extrême droite.

Mais malgré s’être tenu à sa ligne politique, le député européen, qui avait remporté la primaire écologiste contre Sandrine Rousseau, n’a cessé de baisser dans les sondages.

Au début de sa course à l’Elysée, Yannick Jadot était pourtant une des personnalités de gauche les plus plébiscitées. En effet, le 21 octobre dernier, il était crédité de 8% d’intentions de vote, à un point de Jean-Luc Mélenchon.

Une union ratée de la gauche

Après s’être rangé derrière Benoît Hamon lors de la campagne de 2017, il était hors de question pour Yannick Jadot de rallier une nouvelle fois un candidat de gauche.

Il avait d’ailleurs refusé de participer à la primaire populaire de la gauche, remportée par Christiane Taubira. Cette élection, à laquelle il n’avait pas pris part, avait malgré tout mis en avant sa bonne popularité auprès de l’électorat de gauche, sensible à la cause écologique.

Néanmoins, cette haute estime au sein de sa famille politique ne s’est jamais ressentie à l’échelle nationale. En effet Yannick Jadot a baissé dans les sondages, tombant à 4,5% avant de se stabiliser aux alentours de 6%, selon le dernier baromètre OpinionWay pour CNEWS.

Un manque de crédibilité à l’échelle nationale ?

Si le parti écologiste a su s'implanter à l'échelle locale, grâce notamment aux élections municipales de 2020, en remportant des villes comme Bordeaux, Lyon, Marseille et Strasbourg, le doute semble perdurer au niveau national.

En effet, de nombreux électeurs de gauche, même chez les jeunes, auraient longtemps hésité entre Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon.

Très basée sur l’écologie aussi, la candidature de Jean-Luc Mélenchon a également pesé pour le député européen, d’autant plus que l’Insoumis était plus à même d’accéder au second tour de cette élection présidentielle, et représentait donc le vote «utile».