Xavier Dupont de Ligonnès : sa soeur est persuadée qu'il est toujours en vie

Depuis onze ans, Xavier Dupont de Ligonnès, principal suspect du meurtre de sa femme et de ses quatre enfants, reste introuvable. Sa famille croit qu'il est toujours en vie.

Invité dans l'émission L'heure du crime, chez nos confrères de RTL, l'avocat de la famille a rapporté les propos de Christine, la soeur du fugitif. «La sœur de Xavier Dupont de Ligonnès est persuadée qu'il est vivant, et elle est persuadée qu'on ne connaît pas la réalité des constatations techniques et matérielles. Elle se demande où est son frère», a expliqué Me Stéphane Goldenstein.

Depuis 2011, les enquêteurs n'ont jamais pu mettre la main sur le père de famille, devenu, après les constatations des meurtres de sa femme et de ses quatre enfants, l'individu le plus recherché de France.

Un fait divers très médiatisé

La requalification des faits en «assassinats» en avril 2011, mettent Xavier Dupont de Ligonnès, un peu plus, sur le devant de la scène. Dans un recueil de témoignages, l'ancien directeur commercial, qui a mystérieusement disparu sans laisser de traces, est dépeint comme organisé et méticuleux.

En ressort aussi son goût pour les armes à feux, surtout une carabine long rifle que lui a légué son père, avec laquelle il s'était entraîné à tirer, comme l'expliquait le 23 avril 2011 son ancien moniteur de tir Benoît Hérault, à nos confrères de France 3. «Il m'a parlé de cette arme et de l'utilité d'un silencieux. Comme un centre de tir est prévu pour faire du bruit, le silencieux n'avait donc aucun intérêt...».

Des investigations toujours en cours

Le 21 juin 2021, les policiers de l'Office Central pour la Répression des Violences aux Personnes (OCRVP) ont fouillé un cimetière du Var non loin d'un moulin à vent. Les enquêteurs avaient ciblé ce lieu puisque le père de Xavier Dupond de Ligonnès, érigé en héros par le principal suspect du quintuple assassinat, était propriétaire d'un moulin.

Mais l'avancée des recherches patine. Ni l'ADN, ni le mandat d'arrêt international ou encore l'étude d'une lettre de Xavier Dupont de Ligonnès, adressée à sa mère quelques temps après la disparition de la famille, n'ont permis de retrouver sa trace.

En 2019, une erreur de la police écossaise, relayée par la quasi-totalité des médias français, avait remis l'affaire Dupont de Ligonnès sous le feu des projecteurs. Un homme arrêté à l'aéroport de Glasgow avait été confondu avec le principal suspect de la tuerie. Il s'agissait en réalité d'un retraité français d'origine portugaise qui n'avait absolument aucun lien avec Xavier Dupont de Ligonnès.