«Les grands meetings 2022» : ce qu'il faut retenir du discours de Marine Le Pen à Avignon

Marine Le Pen a tenu un meeting à Avignon (Vaucluse) ce jeudi 14 avril, le dernier avant le grand débat du 20 avril face à Emmanuel Macron. L'occasion pour la candidate du Rassemblement National (RN) à l'élection présidentielle de s'attaquer au président sortant et de décliner certaines mesures fortes de son programme.

«Nous voilà arrivés presque au bout du chemin, d’un chemin pour la défense du peuple, un long chemin souvent pentu, toujours semé d’embuches, traversé de bourrasques», a ainsi lancé Marine Le Pen devant une foule de 4.000 militants rassemblés pour soutenir celle qui est arrivée en deuxième position du premier tour de cette élection présidentielle, avec 23,15 % des voix.

Après avoir pris le temps de remercier ses électeurs, qu'elle a qualifiés de «compagnons fidèles et courageux», de «sherpas silencieux et infatigables», la candidate du Rassemblement National a assuré s'adresser «à tous les Français au-delà des appartenances partisanes» et a invité «les abstentionnistes» à voter «pour le peuple».

Les Français appelés «à faire barrage» à EMMANUEL MACRON

Evoquant un «quinquennat qui aura divisé, méprisé, blessé», qualifié d'«errance maquillée de jouvence et habillée de sourires enjôleurs», elle s'est ensuite attaquée à Emmanuel Macron, hué par la foule. Lui qui selon elle «refusa d’être candidat au premier tour pour n’être que président et, qui au second, pense pouvoir n’être que candidat en oubliant qu’il est aussi président».

Elle a également appelé les Français «faire barrage». «Faire barrage à l’effondrement du pouvoir d’achat des Français et au matraquage fiscal, faire barrage à la retraite à 64 ou 65 ans, faire barrage au laxisme judiciaire, faire barrage à une immigration qui met en péril l’équilibre de nos systèmes sociaux...», a-t-elle énuméré.

Marine Le Pen a également parlé d'«un quinquennat de mépris», soulignant «les mots terribles» tenus par le président de la République et son gouvernement : «ceux qui ne sont rien», «les non essentiels», «ceux qui n’auraient pas le courage de traverser la rue pour trouver un emploi», «les ouvrières illettrées» ou bien encore «ceux qui fument des clopes et roulent au diesel».

Un «projet réellement alternatif»

Tel un «remède au désespoir», Marine Le Pen a ensuite assuré qu'elle proposerait «un projet réellement alternatif», égrainant certains de ses «principes fondateurs», parmi lesquels «la sécurité républicaine face à la loi des mafias» et «la laïcité qui doit être réaffirmée devant la poussée d’un obscurantisme qui opprime les femmes, défit nos valeurs et verse dans le terrorisme».

Prônant «l’égalité de la justice sociale et de la méritocratie» ainsi que la liberté de s’exprimer, de penser, de créer et d’entreprendre», elle a avancé quelques-unes des mesures concrètes qu'elle comptait mettre en place, si elle est élue présidente le 24 avril prochain.

Très applaudie à cet instant du meeting, elle a notamment fait part de son intention de «réintégrer les 15.000 soignants expulsés comme des malpropres», faisant référence aux soignants qui avaient refusé de se faire vacciner, et de leur «verser les salaires dont ils ont été injustement privés, le jetant dans l’angoisse et le désespoir».

Elle a ensuite confié que sa «première visite» serait «consacrée à l’Europe», expliquant vouloir «réunir les chefs d’Etat et de gouvernements européens pour évoquer les évolutions nécessaires pour remettre les instances européennes au service des peuples et transformer peu à peu l’Union Européenne en une Alliance Européenne des Nations».

Hausse du pouvoir d'achat et aide aux plus jeunes

Quant à ses «premières mesures», elles concerneront «le pouvoir d’achat avec la baisse de la Tva sur l’énergie, l’essence, le fuel ou l’électricité» ainsi que «le passage à zéro Tva sur un panier de 100 produits de première nécessité». Pour aider à la hausse des salaires, la candidate du RN souhaite aussi le «gel de l’augmentation des cotisations patronales afférentes pendant cinq ans pour les entreprises qui feront l’effort d’augmenter l’ensemble des salaires de 10%».

Elle a également annoncé son envie de «miser sur la jeunesse en permettant à nos enfants de se lancer dans la vie et de s’installer», en revalorisant notamment les salaires des alternants et apprentis, en dispensant les jeunes d’impôts sur le revenu jusqu’à leurs 30 ans et en les exonérant d’impôts sur les sociétés durant cinq ans s'ils créent leur société.

Autres propositions : veiller à ce les pensions ne soient «jamais inférieures à 1.000 euros», «soutenir les aidants», «appuyer le retour d’une croissance soutenue, de la prospérité et de la création d’emploi» ou encore «rendre à tous les Français, des villes, des banlieues ou des campagnes, leur sécurité et même leur tranquillité».

Enfin, elle a prôné une «véritable révolution territoriale pour rétablir la justice en faveur de notre ruralité, si abandonnée et pourtant tellement nécessaire à l’équilibre du pays», avec un grand projet d’aménagement du territoire portant le nom de «démétropolisation».

Concrètement, il s'agira selon elle de «mettre fin à la concentration d’activités dans les métropoles régionales ou nationales». «Une grande politique des campagnes», avec «des incitations fiscales à l’emménagement en zones rurales», «une vigoureuse politique d’infrastructures» ou encore «l'aide à l'installation de pôles d'excellence».

«Dix jours pour convaincre»

«Il reste exactement dix jours, dix jours pour convaincre, dix jours pour vaincre. Toutes les voix vont compter. Ne ménagez ni votre temps, ni votre énergie. La ligne d’arrivée est en vue et les derniers mètres vont être les plus difficiles», a-t-elle affirmé au terme d'un meeting assez court, d'environ quarante-cinq minutes.

Marine Le Pen a finalement terminé son discours en demandant à ses «amis» de «ne pas douter de la victoire», qui «n'a jamais été aussi proche». «Je sais combien la volonté de notre peuple est puissante et combien sa détermination à reprendre le contrôle est forte», a-t-elle conclu.