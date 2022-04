Présidentielle 2022 : près de 500 artistes du monde de la culture française appellent à voter pour Emmanuel Macron

Ils sont comédiens, chanteurs, réalisateurs ou encore écrivains... Plusieurs centaines d'artistes français ont signé ce vendredi 15 avril une tribune dans laquelle ils affirment qu’ils voteront pour Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen lors du second tour de l'élection présidentielle le 24 avril prochain.

«Le 10 avril dernier, l’extrême droite, pour la troisième fois de l’histoire de la Ve République, est au second tour de l’élection présidentielle, aux portes du pouvoir. Jamais elle n’a été aussi près de l’emporter», a alerté le groupe de personnalités ce vendredi dans un communiqué transmis aux médias, dont l’AFP et Le Parisien.

Si les auteurs de la tribune reconnaissent «parfois avoir eu des divergences, des oppositions et des désaccords profonds avec le pouvoir en place», ils restent toutefois unanimes sur leur volonté de faire barrage à la candidate d’extrême droite.

«Mais si pour certains d’entre nous l’issue de ce premier tour n’a pas été celle espérée, si pour certains d’entre nous la méfiance demeure ; il n’y a pour nous, aujourd’hui, aucune hésitation, aucun doute, aucun flottement. Nous ne mettons pas sur le même plan la démocratie et le populisme», a fait comprendre le collectif.

Dans ce groupe réunissant plus de 400 personnes, on retrouve des noms comme Fabrice Luchini, Béatrice Dalle, Charlotte Gainsbourg, Marc Lévy, Guillaume Canet, l’acteur Gilles Lellouche, ou encore les chanteurs Enrico Macias, Thomas Dutronc et Clara Luciani.

Le Voeu d'une France résistante, humaniste et généreuse

Tous ont estimé que «rien dans le programme de Marine Le Pen ne les rapproche de l’histoire de la France résistante, humaniste, généreuse et ouverte sur le monde». Ils ont également affirmé que le programme de la représentante du Rassemblement national «reste celui de la xénophobie et du repli sur soi, d’une candidate qui a fait alliance avec des puissances totalitaires et bellicistes».

Plusieurs autres raisons liées à cette prise de position ont aussi été évoquées, comme «l’urgence climatique et environnementale». Et les signataires ne cachent pas non plus leurs craintes sur ce «que deviendrait la culture au sein de la France, si c’était elle que le suffrage désignait».

Cet appel à boycotter Marine Le Pen dans les urnes survient quelques jours après l’appel lancé par les sportifs français pour voter en faveur d’Emmanuel Macron. Dans la même dynamique, ce vendredi, la Grande mosquée de Paris a invité sa communauté à s'opposer à la fille de Jean-Marie Le Pen en votant pour le président Français.