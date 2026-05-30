Présidentielle 2027 : devant «des milliers de personnes», Gabriel Attal tient son premier meeting de campagne ce samedi

Plus d’une semaine après l’annonce de sa candidature à la prochaine élection présidentielle, Gabriel Attal tient son premier meeting de campagne ce samedi au Parc des Expositions à Paris. Le secrétaire général de Renaissance abordera les quatre chantiers capitaux qu’il a lui-même fixé.

Outre la finale de la Ligue des Champions, les différents concerts, la politique s’installe elle aussi dans la capitale ce samedi. Gabriel Attal, désormais candidat à l’élection présidentielle, organise son premier meeting, à 13h30. C’est au Parc des Expositions, dans le 15e arrondissement de Paris, que l’ancien Premier ministre a donné rendez-vous à ses militants et aux curieux.

Depuis l’annonce de sa candidature, dans l’Aveyron, l’ancien Premier ministre a poursuivi son tour de France, mettant en avant les «quatre chantiers capitaux» de sa campagne : «l’école, les salaires, les frontières et l’intelligence artificielle». Lors de son meeting, Gabriel Attal développera ainsi les moyens pour les appliquer en cas d’accession à l’Élysée en 2027. Dans cette optique, celui-ci a réalisé un déplacement, ce vendredi, à Orléans. Une occasion pour échanger avec des élèves qui suivent une spécialité intelligence artificielle.

Un candidat entouré

Le parti présidentiel Renaissance attend «plusieurs milliers de personnes», assurant qu’un «second meeting» pour «lancer la rentrée», sera organisé début septembre dans la capitale.

A l’occasion de ce rassemblement, Gabriel Attal entend montrer l’image d’un candidat soutenu par sa famille politique. Ainsi, de nombreux cadres de sa formation, ainsi que du gouvernement répondront présents, à l’image de David Amiel, Éléonore Caroit, Roland Lescure, Stéphanie Rist.

A contrario, d’autres figures de Renaissance ont fait savoir qu’elles n’assisteraient pas à l’événement. C’est le cas notamment de la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, mais aussi Elisabeth Borne. L’ancienne Première ministre a récemment quitté le comité e direction du parti présidentiel pour fonder son mouvement, «Bâtissons ensemble».

«Une campagne permanente»

Le candidat ne semble pas avoir oublié la tenue du match entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, pour le compte de la finale de la Ligue des Champions. En effet, une fanzone permettant de suivre la rencontre sera mis à disposition.

En concurrence avec Edouard Philippe au sein du bloc central, Gabriel Attal prévoit, par le biais de son parti, le lancement d’une campagne d’affichage et de tractage, mais aussi le lancement d’une application, le 6 juin. Des indicateurs d’une «campagne permanente», souhaitée par l’ancien Premier ministre.

Lors de son déplacement ce vendredi, le Secrétaire général de Renaissance a considéré que «seul l’espace central est en mesure de briser la tenaille entre La France insoumise et le Rassemblement national». Pour tenir tête aux deux formations politiques, annoncées dans de nombreux sondages au second tour, Gabriel Attal a plaidé en faveur d’un «projet d’espoir».