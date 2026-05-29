Présidentielle 2027 : le RN largement en tête, Gabriel Attal progresse mais reste derrière Edouard Philippe selon un sondage

Selon un sondage paru ce vendredi, le Rassemblement national serait largement en tête lors de la prochaine élection présidentielle. Au centre, si Gabriel Attal a augmenté son score, il reste devancé par Édouard Philippe.

Une dynamique inchangée. À un an de l’élection présidentielle, le Rassemblement national est toujours en tête des sondages. Selon des estimations réalisées par l’Ifop et Fiducial pour nos confrères de LCI, du Figaro et de Sud Radio, Jordan Bardella ou Marine Le Pen arriveraient largement en tête avec 32 à 35 % des voix, si le premier tour avait lieu ce dimanche.

Dans une configuration où Édouard Philippe se présente sans la concurrence de Gabriel Attal, son score atteint entre 18 et 22 %. Si c’est l’inverse, Gabriel Attal est entre 16 et 18,5 %, avec une progression par rapport à février plus importante que celle de son rival.

Si, en revanche, les deux anciens Premiers ministres d’Emmanuel Macron sont sur la ligne de départ, Édouard Philippe (Horizons) est à 14 %, contre 9 % pour Gabriel Attal. Le maire du Havre pourrait ainsi accéder de justesse au second tour avec le RN, mais serait talonné par l’insoumis Jean-Luc Mélenchon à 13 %, soit dans la marge d’erreur. Le patron des Républicains, Bruno Retailleau, récolterait lui 8 à 11,5 % des voix.

La progression de Jean-Luc Mélenchon

Si la gauche hors LFI part désunie, Jean-Luc Mélenchon obtient entre 12,5 et 15 %, devant les autres candidats de gauche. Le leader insoumis, qui a annoncé sa candidature début mai, progresse par rapport à février, une percée observée également dans d’autres enquêtes récentes.

Raphaël Glucksmann, le patron de Place publique, serait lui entre 9 et 12 %. Tout juste derrière, l’ancien président socialiste François Hollande est testé entre 8 et 11 %. Le coprésident de Place publique a indiqué ce mardi qu’il se laissait trois mois avant d’annoncer officiellement sa candidature.

À noter que de nombreux candidats culminent sous la barre des 5 % : l’écologiste Marine Tondelier ne dépasse pas les 5 %, Éric Zemmour est entre 3 et 4 % et le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan stagne autour de 2 %. L’ex-Premier ministre Dominique de Villepin ne dépasse pas les 3 %, en baisse par rapport à février.

Le communiste Fabien Roussel reste lui sous les 4%. Sauf si Olivier Faure est candidat de la gauche hors LFI. Fabien Roussel le doublerait alors, avec 6% contre 4%.