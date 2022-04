Stellantis : Emmanuel Macron juge «choquant» le salaire de Carlos Tavares

Le chef de l'Etat a réagi à la polémique. Emmanuel Macron a jugé ce vendredi 15 avril «choquant et excessif» le salaire de Carlos Tavares, directeur général du groupe automobile Stellantis. Le président candidat a également indiqué qu'il faudrait mettre en place des «plafonds» de rémunération au niveau européen.

«Il faut mener le combat en européen pour qu'on ait des rémunérations qui ne peuvent pas être abusives», a ainsi déclaré Emmanuel Macron ce vendredi interviewé sur franceinfo.

«Il faut se donner des plafonds et avoir une gouvernance pour notre Europe qui rendent les choses acceptables, sinon la société, à un moment donné, explose. Les gens ne peuvent pas avoir des problèmes de pouvoir d'achat (...) et voir ces sommes», a-t-il ajouté.

«Ce qu'il faut qu'on puisse faire, c'est comme on l'a fait avec l'impôt minimal et la lutte contre l'évasion, qu'on convainque nos partenaires européens de porter une réforme qui permette d'encadrer la rémunération de nos dirigeants», a-t-il encore argumenté. Le chef de l’Etat a également rappelé que Stellantis avait «son conseil d'administration et sa gouvernance aux Pays-Bas».

66 millions d’euros avec primes

Carlos Tavares, patron du groupe automobile Stellantis, devrait bénéficier d'un salaire de 66 millions d'euros, pour la seule année 2021, si d'ambitieux objectifs de long terme sont atteints à leur maximum en 2028.

Dans le détail, le salaire est constitué d'une part fixe de 19 millions d'euros, auquel s'ajouteraient les primes, le plan d'actions gratuites et les rémunérations de long terme, soit un total de 47 millions d'euros. «Soit on se dit pourquoi pas moi, soit on se dit que c'est inadmissible et c'est le cas», a abondé le président de la République.

Pour rappel, le groupe automobile Stellantis (PSA Peugeot-Citroën, Fiat et Chrysler) a réalisé plus de 13 milliards d'euros de bénéfice net en 2021. Plusieurs organisations syndicales se sont dans ce contexte levées contre Carlos Tavares.

Selon le cabinet Proxinvest, qui publie chaque année un classement des rémunérations des dirigeants d'entreprise, le directeur général du quatrième constructeur automobile mondial est «le mieux payé de l'histoire», avec une rémunération «13 fois plus» élevée que la moyenne du CAC 40.

Emmanuel Macron s’est aussi exprimé, à l’échelle du pays, sur le fait de «changer le pacte de partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise», car selon lui «quand on verse aux actionnaires, on doit verser aux salariés par de l'intéressement / participation et/ou par de la prime de pouvoir d'achat».

A ce titre, il a cité une mesure de son projet visant, entre autres, à augmenter la prime Macron à 6.000 euros.