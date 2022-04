Présidentielle 2022 : près de 23.000 manifestants en France contre l’extrême droite

Ce samedi 16 avril, ce sont près de 23.000 personnes qui ont défilé dans les rues françaises, pour manifester contre l’extrême droite sans pour autant soutenir Emmanuel Macron à huit jours du second tour de la présidentielle qui oppose le président sortant à Marine Le Pen.

13.600 personnes ont défilé dans plus de 50 manifestations en région et 9.200 à Paris, a ainsi fait savoir le ministère de l’Intérieur. Pour leur part, les organisateurs de ces manifestations ont revendiqué un chiffre atteignant presque les 40.000 participants à Paris et 150.000 dans toute la France.

A Lille, le slogan : «Pas une voix pour Marine Le Pen», n’a pas cessé d’être scandé par les foules. Présent à Paris, le directeur général de Greenpeace France, Jean-François Julliard a expliqué auprès de l’AFP «qu’ils sont ici pour dire non à l’extrême droite… pour la société, les libertés mais aussi pour le climat».

Celui-ci a par ailleurs jugé que «ça serait une vraie régression, si la candidate du RN arrivait au pouvoir».