Sondage : 60 % des Français se disent pour l'interdiction du voile dans l’espace public

D'après un sondage de l'institut CSA pour CNEWS, publié ce jeudi 21 avril, 6 Français sur 10 se prononcent en faveur d'une interdiction du port du voile dans l’espace public. Un sujet qui, dans le contexte de la présidentielle, a refait surface ces dernières semaines en France.

Des deux finalistes au second tour de dimanche prochain, Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national, s'est ainsi plusieurs fois prononcée en faveur d'une telle interdiction.

A l'inverse, Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche, a, lui, jugé ce projet incompatible avec le principe de laïcité et les valeurs de la République.

Au regard des chiffres établis par cette enquête CSA *, une majorité de Français tend pourtant à se ranger à l'avis de la candidate du Rassemblement national.

Dans le détail, 35 % des personnes interrogées se déclarent ainsi «totalement pour» l’interdiction du voile dans l’espace public, tandis que 25 % se disent «plutôt pour». A contrario, 24 % des sondés sont «plutôt contre» et 16 % refusent catégoriquement l’interdiction de ce signe religieux dans la rue et autres espaces publics.

Autre enseignement de ce sondage, Cette proposition est davantage soutenue par les hommes que par les femmes. Ainsi, 65 % des répondants hommes sont tout à fait favorables à l’interdiction du voile islamique dans la rue, contre 56 % des femmes.

Par ailleurs, les données par âge tendent elles aussi à plaider plutôt en faveur d’une interdiction du hijab dans l’espace public. En effet, seuls les 18-24 sont contre un tel projet, à 58%. Leurs aînés, les 65 ans et plus, approuvent largement cette proposition (71 %).

LA DROITE largement pour l'interdiction

Au plan politique, sans surprise, l'interdiction du port du voile dans l'espace public est largement approuvée par les électeurs de droite. Le «pour» l’emporte ainsi majoritairement chez les partisans de Reconquête, le parti d’Éric Zemmour, (98 %), suivis de près par les troupes du Rassemblement national (88 %) et les sympathisants des Républicains (84 %).

À gauche, les tenants d’Europe Écologie Les Verts (EELV) sont ceux qui s’opposent le plus à l’interdiction du voile dans l’espace public, (72 %) suivis des sympathisants de Ka France Insoumise (LFI) à 58%.

Ceux qui se sentent proches de LREM, la majorité présidentielle, sont eux partagés et se prononcent à 53 % en faveur d'une telle interdiction.

Un sujet qui fait couler beaucoup d'encre

Concrètement, si elle est élue présidente de la République dimanche, Marine Le Pen n’envisage pas de faire une distinction entre un simple «hijab» (voile islamique couvrant uniquement les cheveux) et la burqa. Le port de ce signe religieux serait strictement interdit dans la rue, les commerces, les restaurants et les transports publics. En revanche, il resterait toutefois possible de le porter dans un domicile privé ou à la mosquée. Cette proposition de loi vise, selon la candidate du Rassemblement national, à combattre «les idéologies islamistes».

Néanmoins, ces derniers temps, Marine Le Pen a semblé faire quelque peu évoluer sa position sur le voile. Aussi, quelques heures après sa rencontre sur un marché du Vaucluse avec une fille d'un ancien combattant pour la France portant le voile, le 15 avril dernier, elle a opté pour un vocabulaire plus mesuré abordant le voile comme un «problème complexe» et déclarant qu’elle n’est pas «obtuse» sur la question d’encadrer son port.

De son côté, Emmanuel Macron s’est montré davantage conciliant sur la question. Le président sortant a même récemment déclaré que, durant son quinquennat, il avait tenté «d'identifier le problème, qui est qu'il y a des gens qui, déformant cette religion ou l'utilisant, essayent de sortir de la République, ce qui n'est pas du tout ce que fait une femme qui porte le voile».

Emmanuel Macron est même allé tacler son adversaire lors d’un déplacement à Strasbourg (Bas-Rhin). Le candidat d’En Marche a ainsi félicité une femme voilée qui déclarait porter ce signe religieux «par choix» et non par «force». «C'est la meilleure réponse à toutes les bêtises que je peux entendre (...) Les millions de nos compatriotes dont la religion est l’Islam doivent pouvoir vivre calmement dans notre pays», a-t-il affirmé.

* Sondage effectué par questionnaire auto-administré en ligne, les 19 et 20 avril 2022, auprès d'un échantillon de 1.010 personnes inscrites sur les listes électorales représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de région et de catégorie d'agglomération.