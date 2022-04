49% des Françaises estiment que Marine Le Pen est féministe

La défense des droits des femmes est-elle une cause chère à Marine Le Pen ? En tout cas, 49% des Françaises estiment que la candidate du Rassemblement national à l’élection présidentielle est féministe, bien davantage qu’Emmanuel Macron.

Ce chiffre est révélé par une enquête de l’Ifop réalisée pour le magazine Elle. Le sondage indique donc que 49% des Françaises jugent Marine Le Pen féministe, contre seulement 30% pour le président sortant, alors que ce dernier avait fait de la défense des droits des femmes la «grande cause du quinquennat».

51% des sondées font confiance à Marine Le Pen pour lutter contre le harcèlement de rue, alors qu’elles ne sont que 34% pour Emmanuel Macron ; 49% des Française jugent la candidate du Rassemblement national bien placée pour combattre les inégalités salariales, contre seulement 35% pour le président sortant. Enfin, 48% des sondées font confiance à Marine Le Pen pour lutter contre les violences sexistes, contre 36% pour Emmanuel Macron.

«Marine Le Pen apparaît désormais comme une conservatrice modérée, sage et humaine. C'est le fruit de tout un travail de dédiabolisation depuis sa prise de pouvoir au sein du parti en 2011. L'offre zemmourienne a eu un impact sur son image et l'a "merkelisée". Ce n'est pas uniquement lié aux femmes. On a un discours fémino-nationaliste, qui consiste à présenter les minorités ethniques ou religieuses comme les principaux ennemis de la société française, notamment dans l'espace public. C'est un bon moyen d'attraper des électrices pour l'extrême droite», a analysé pour le magazine Elle François Kraus, directeur du pôle «politique» et expert «genre et sexualités» à l'Ifop.

Des associations féministes appellent à faire barrage à Marine Le Pen

Emmanuel Macron aurait quant à lui pâti de son bilan en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, de nombreuses associations féministes ayant souvent attaqué la politique du gouvernement. «Le verdict est sans appel : le bilan du quinquennat d’Emmanuel Macron est largement insuffisant», selon un rapport des ONG Oxfam, Equipop et Care France.

Dans une tribune publiée le 15 avril dans le Journal du Dimanche, plusieurs associations de défense des droits des femmes ont toutefois appelé à faire barrage à la candidate d’extrême droite. «Si Marine Le Pen prétend que voter pour elle, une femme, c’est voter pour les droits des femmes, ses actes la contredisent. Nous alertons avec gravité sur les risques de recul pour les droits des femmes que représenterait son accession à la présidence de la République», ont mis en garde ces associations. Elles ont notamment souligné sa proximité avec des dirigeants très conservateurs comme Donald Trump, Vladimir Poutine ou Viktor Orban.

«Nous rappelons que Marine Le Pen, son parti et ses soutiens sont de tout temps les principaux opposants à l’avortement. Ils ont régulièrement dénoncé les soi-disant "IVG de confort". Au cours des derniers mois, ils se sont fermement opposés à l’allongement des délais de 12 à 14 semaines», ont-elles également affirmé.

Le magazine Elle a par ailleurs aussi publié ce mercredi un appel à faire barrage à Marine Le Pen, co-signé par 170 personnalités féminines, dont la patineuse Sarah Abitbol, les actrices Juliette Binoche et Isabelle Huppert, l'ancienne ministre Cécile Duflot, l'universitaire Camille Kouchner ou encore la journaliste Anne Sinclair.