Présidentielle : Emmanuel Macron pourra-t-il encore se représenter ?

Réélu à la présidence de la République, Emmanuel Macron va donc enchaîner deux mandats à l’Elysée. Aura-t-il le droit, dans cinq ans, de se présenter à nouveau pour être président une troisième fois consécutive ?

Avant lui, François Mitterrand et Jacques Chirac se sont retrouvés dans la même situation, en étant reconduits à la tête de l’Etat. Aucun des deux n’a fait le choix de tenter un troisième mandat, même s’ils en avaient le droit. Mais depuis 2008, la loi a changé.

En effet, avec la révision du 23 juillet 2008, la Constitution prévoit dans son article 6 que «nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs». Cela afin d’éviter qu’une seule et même personne ne garde le pouvoir trop longtemps en France.

Une nouvelle candidature pas impossible, en laissant passer un mandat

Il n’est donc pas possible pour Emmanuel Macron, réélu une deuxième fois, de prétendre à conserver sa place à l’Elysée lors de la prochaine élection présidentielle. A moins que la Constitution ne soit modifiée.

Emmanuel Macron sera cependant dans son droit si, dans dix ans (en imaginant que le quinquennat reste la norme), et alors qu’un nouveau président aura pris sa suite en 2027, il décide de se relancer dans la course et de briguer un troisième mandat. Car rien n’interdit à un ex-président d’essayer de retrouver son poste après avoir laissé passer un successeur.