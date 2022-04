Affaire Jubillar : l'expertise des lunettes cassées de Delphine ravive la piste d'une violente bagarre

Plus d'un an après la mystérieuse disparition de Delphine Jubillar, de nouveaux éléments ont été apportés dans le dossier confirmant l'hypothèse d'une violente bagarre avec son mari Cédric Jubillar, actuellement incarcéré.

La justice avait ordonné en mars dernier, l'étude d'une paire de lunettes de Delphine retrouvée brisée dans la maison du couple. Selon nos confrères du Parisien, l'expertise technique réalisée révèle que les lunettes de l'infirmière ont été cassées sous l’influence d’une force extérieure. Les experts précisent aussi que la monture était même «inutilisable» dans cet état.

Un nouvel élément qui accréditerait la thèse d'une altercation d'après les enquêteurs, puisque la monture ainsi brisée ne pouvait plus être utilisée, or le fils du couple a affirmé que sa mère portait bien ses lunettes lorsqu'ils ont regardé, ensemble, la télévision «ce soir-là».

Cédric Jubillar continue de nier

Soupçonné du meurtre de sa femme et détenu à l'isolement depuis sa mise en examen en juin 2021, Cédric Jubillar affirme qu'il est innocent et qu'il est victime d'une erreur judiciaire. Pour le peintre plaquiste de 34 ans, cette paire de lunettes, dont les branches fonctionnent avec des clips, était déjà cassée avant la disparition de sa compagne.

Invitée dans La Matinale sur CNEWS ce mercredi 27 avril, son avocate, Emmanuelle Franck, a déclaré qu’il n'y avait «aucun élément permettant d'affirmer la culpabilité» de son client.

«Il n'y a aucun élément permettant d'affirmer la culpabilité de cet homme (Cédric Jubillar). Il devient de plus en plus désespéré», Emmanuelle Franck dans #LaMatinale pic.twitter.com/mhzW5ec0Gj — CNEWS (@CNEWS) April 27, 2022

En mars dernier, elle indiquait aux enquêteurs de «réorienter l'enquête»: «à un moment donné, il faut que ça s'arrête, qu'on admette que ce volet Cédric Jubillar est terminé et qu'on passe à autre chose. Si on n'avance pas sur la recherche de Delphine Jubillar, c'est qu'on part du postulat que c'est Cédric Jubillar. Quand on cherchera un autre postulat, un autre coupable, peut-être on la trouvera».

Depuis qu'il est incarcéré, toutes ses demandes de mise en liberté ont été systématiquement rejetées.