Bernard Pons, ancien ministre de Jacques Chirac, est mort

Une figure de la droite s’est éteinte ce mercredi à l’âge de 95 ans. Député à six reprises, ancien ministre des DOM-TOM puis des Transports et ex-secrétaire général du RPR, Bernard Pons est décédé ce mercredi 27 avril.

Né le 18 juillet 1926 à Béziers (Hérault), Bernard Pons a débuté sa carrière politique en 1967 comme député du Lot, une situation le conduisant ensuite à un poste similaire dans l’Essonne et à Paris. Il fut aussi secrétaire d’Etat auprès du ministre de l'Agriculture dans les gouvernements Chaban-Delmas et Messmer, de 1969 à 1973.

Médecin généraliste de formation, Bernard Pons a été nommé secrétaire général du Rassemblement pour la République (RPR) entre 1979 et 1984. En 1983, Jacques Chirac le fit élire au Conseil de Paris dans le 17e arrondissement de la capitale. Ce dernier, à l’origine de la création du RPR en 1976, l’a finalement nommé président du groupe à l’Assemblée en 1988.

Bernard Pons a également occupé le poste de ministre des DOM-TOM en 1986 et de ministre des Transports de 1995 à 1997.

Les réactions politiques Affluent

L’annonce faite par sa famille ce mercredi a fait grand bruit dans le microcosme politique. De nombreuses réactions issus de la droite, en soutien et en hommage à Bernard Pons, ont fleuri sur les réseaux sociaux.

La disparition de Bernard Pons marque la fin d’une époque. Celle des grands moments de compagnonnage, de la politique épique, du gaullisme triomphant. J’aimais beaucoup cet homme qui a tant donné à sa famille politique. Pensées les plus amicales et affectueuses pour les siens.NS — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) April 27, 2022

J’apprends avec tristesse le décès de Bernard Pons.



Ministre des DOM-TOM de 1986 à 1988, son action a permis d’y encourager les investissements pour accélérer leur développement.



Élu local, député, ministre, il resta toute sa vie très attaché à nos territoires ultramarins. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) April 27, 2022

Bernard Pons était une référence et un modèle d’exemplarité dont les conseils m’ont toujours été précieux. J’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et ses proches. — Christian Estrosi (@cestrosi) April 27, 2022

Gaulliste historique, grand chiraquien de coeur et d’engagement, Bernard #Pons n’est plus.





Je n’oublierai jamais qu’il m’a accueilli, jeune parlementaire et médecin comme lui, à l’@AssembleeNat.





Je ne lui dirai jamais assez « merci » pour tout ce qu’il m’a appris ! pic.twitter.com/tJYr5cj7ic — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) April 27, 2022

Bernard Pons s'était retiré de la vie politique dans le courant des années 2010.