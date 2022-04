Prolongement de la ligne 12 vers Aubervilliers : dernières finitions avant l'ouverture

Dernière ligne droite pour la ligne 12, avant l'ouverture officielle de son prolongement vers Mairie d'Aubervilliers à la fin du mois de mai. Si le raccordement est désormais effectif entre la ligne actuelle et le nouveau tronçon, il reste désormais aux équipes de la RATP de «se familiariser» sur ce parcours rallongé.

Pendant cinq jours, depuis samedi jusqu'à ce mercredi 27 avril au soir, le tronçon de la ligne 12 compris entre les stations Jules Joffrin et Front Populaire a été fermé à la circulation.

Une «interruption temporaire de circulation (ITC)» qui a permis de «raccorder le nouveau tronçon à la ligne actuelle», explique la RATP.

Pour cela, il a notamment fallu déplacer les 6 aiguillages – qui existaient auparavant au terminus Front Populaire – jusqu'à la station Mairie d'Aubervilliers, et les remplacer par des voies courantes.

Seul 1 aiguillage a été conservé à Front Populaire, pour garder une voie de retournement qui permettra d'isoler à un train de faire demi-tour et d'isoler un incident.

Une «marche à blanc» jusqu'au nouveau terminus

Dès demain, le jeudi 28 avril, les trains «marcheront à blanc» jusqu'au nouveau terminus de la Mairie d'Aubervilliers. Concrètement, cela signifie que la ligne fonctionnera en service commercial normal jusqu'à Aubervilliers, mais sans voyageur entre les stations Front Populaire et Mairie d'Aubervilliers.

Le but ? Que l'ensemble des équipes puissent se familiariser à cette nouvelle ligne, et «que tout le monde prenne ses marques pour avoir un fonctionnement de ligne optimal le jour de l'ouverture», explique-t-on à la RATP.

Il ne reste plus qu'à peaufiner les derniers détails avant l'inauguration et la mise en service du prolongement prévues le 31 mai prochain. Si la station Aimé Césaire – située entre l'avenue Victor-Hugo et le boulevard Félix-Faure, à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis (93) – est prête, il reste encore quelques finitions à faire à la station Mairie d'Aubervilliers, située à moins d'un kilomètre de la première sur le même axe de l'avenue Victor-Hugo.