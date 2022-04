Jordan Bardella : «Stanislas Rigault est très talentueux, on pourrait parfaitement travailler ensemble au RN»

Un appel du pied manifeste. Président du RN par intérim et invité de CNEWS ce jeudi, Jordan Bardella n'a pas tari d'éloges sur Stanislas Rigault, porte-parole de Reconquête et président de génération Z. «Il est très talentueux, on pourrait parfaitement travailler ensemble à l'avenir», a-t-il dit.

Un coup de communication habile dont l'objectif ne fait guère de doute : destabiliser la campagne des élections législatives d'Eric Zemmour. «Si Stanislas Rigault souhaite que l'on discute, il est évidemment le bienvenue», a poursuivi Jordan Bardella.

Mardi sur CNEWS, Louis Alliot, porte-parole du RN, avait posé les premiers jalons de l'opération séduction visant Stanislas Rigault, visage émergent de la dernière campagne présidentielle.

Tout en excluant l'union des droites, il avait laissé entendre que des accords au cas par cas pourraient être trouvés entre son parti et celui d'Eric Zemmour, afin de favoriser l'élection de candidats Reconquête aux prochaines élections législatives. Parmi eux figurent, justement Stanislas Rigault ou bien encore Guillaume Peltier, porte-parole d'Eric Zemmour.

Une ligne politique confirmée par Jordan Bardella ce jeudi. «Nous pourrons nous désister pour le candidat patriote au second tour des législatives», a-t-il dit sur CNEWS.