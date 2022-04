Jordan Bardella : «Nous pourrons nous désister pour le candidat patriote au second tour des législatives»

Invité de la matinale de CNEWS ce jeudi 28 avril, Jordan Bardella, président du Rassemblement national, a lancé un appel du pied aux électeurs du parti Reconquête, mené par Éric Zemmour, en les appelant à travailler ensemble pour être mieux représenté à l’Assemblée nationale.

À quelques semaines des élections législatives, Jordan Bardella a précisé la stratégie du Rassemblement nationale dans les semaines à venir. «Il y aura des candidats RN dans toutes les circonscriptions de France, avec des candidats du parti et il pourra y avoir des discussions au cas par cas, pour soutenir des candidats de l’extérieur».

Une déclaration qui vise de manière détournée les autres partis d’extrême droite, comme Reconquête, le mouvement présidé par Éric Zemmour et ayant rassemblé 7 % des voix au premier tour de l’élection présidentielle. «Avec Reconquête, nous pouvons avoir nos divergences, notamment sur la question des retraites. Au premier tour, chacun fera prévaloir ses différences».

«Donnez-nous de la force dès le premier tour»

Ainsi, Jordan Bardella souhaite ne pas fermer la porte à d’éventuelles alliances. «Au second tour, il peut y avoir des accords de désistement qui nous amèneront à prendre nos responsabilités et nous pourrons nous désister et soutenir le candidat patriote le mieux placé».

Le président du Rassemblement national en a également appelé aux électeurs qui ont fait confiance à Marine Le Pen et Éric Zemmour lors de la Présidentielle. «L’essentiel est qu’[ils] se rassemblent. Donnez-nous de la force dès le premier tour, ne dispersez pas vos voix.»

Pour la prochaine échéance électorale, Jordan Bardella souhaite que «les idées fortes sur la sécurité, sur la protection de l’identité française, d’arrêt de cette tension fiscale toujours plus forte sur les entreprises, les classes moyennes, les classes populaires soient fortement représentés à l’Assemblée nationale».

Une proposition d'alliance qui n'est pourtant pas soutenue par les Français. Selon un dernier sondage, 66 % d'entre eux estiment que Marine Le Pen et Eric Zemmour ne doivent pas s'allier.