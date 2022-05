Paris : la Fontaine des Innocents bientôt restaurée à l'identique, après un «chantier-test»

C'est l'une des fontaines les plus anciennes de Paris. La Fontaine des Innocents, place Joachim du Bellay (1er), date du milieu du XVIe siècle et doit aujourd'hui être restaurée. Une opération qui a nécessité de mettre en place un protocole très strict, détaillé ce vendredi 13 mai.

«Cette fontaine a énormément de sens pour notre ville d'un point de vue historique, et est majeure d'un point de vue de l'histoire de l'art. On ne pouvait pas la restaurer comme n'importe quelle autre fontaine», explique Karen Taïeb, l'adjointe à la mairie de Paris chargée du patrimoine et de l'histoire de Paris, qui raconte comment la municipalité a mis en place «un comité scientifique» afin d'«établir un protocole de restauration».

les bas-reliefs remplacés par des copies

«L'idée, c'était de se dire "comment on restaure" ? Est-ce que l’on garde la fontaine telle quelle ? Est-ce qu’on la restaure sur place ? Est-ce qu’on fait des moulages ?», énumère l'élue. Un travail collégial – notamment réalisé avec des conservateurs des musées du Louvre et Carnavalet et des agents de la direction des affaires culturelles de la Ville de Paris – a donc permis de trancher : les bas-reliefs seront retirés et remplacés par des copies.

Une décision mue par le souhait de ces experts de l'histoire de l'art et de Paris de ne pas laisser la fontaine – dessinée par Pierre Lescot et sculptée par Jean Goujon – se dégrader davantage. Mis à l'arrêt depuis des années, l'édifice avait en effet perdu de son éclat, abîmé au fil des années par les intempéries, la pollution atmosphérique, les fientes de pigeon et les incivilités.

Pour ce faire, un chantier-test est en cours de réalisation, jusqu'au 16 juin. Celui-ci consiste à vérifier si les bas-reliefs pouvaient être facilement retirés. «Maintenant, on sait que c’est possible [...] on a une technique qui fonctionne», se réjouit Karen Taïeb, qui annonce à cette occasion que tous les morceaux retirés de la Fontaine des Innocents seront ensuite restaurés, avant d'être exposés dans un musée parisien, au Louvre ou à Carnavalet.

Un chantier-test «très important», selon l'adjointe puisque, qu’il «va justement [nous] permettre de savoir de quelle manière restaurer l’œuvre à partir de juillet 2023». Pourquoi attendre encore plus d'un an ? Tout simplement le temps de lancer les appels d'offres, «comme tout marché, il y a un temps règlementaire, un temps invisible», rappelle l'élue.

Treize mois précisément, «correspondant à la fin des études, au délai d’obtention de l’autorisation de travaux ainsi qu’aux délais administratifs nécessaires à la désignation des entreprises».

Le chantier de restauration en tant que tel commencera en juillet 2023 «avec un double objectif» selon la municipalité : «la restauration complète du monument, la remise en eau de la fontaine» et «le retrait et le remplacement des bas-reliefs originaux par des copies réalisées à l’identique selon le protocole décidé par le comité scientifique».

A terme, toute la place Joachim du Bellay, à quelques pas des Halles (1er), sera entièrement restaurée. «On va mettre en valeur la fontaine, et créer un écrin de verdure tout autour», promet l'élue.