Moustiques : pourquoi certaines personnes se font plus piquer que d'autres ?

Le retour des beaux jours signe aussi celui des moustiques, face auxquels nous ne sommes pas tous égaux. En effet, certaines personnes sont une cible de choix, quand d’autres, au contraire, ont la paix. Mais comment expliquer ce phénomène ?

Plusieurs raisons poussent ces petites bêtes à piquer un individu plutôt qu'un autre.

Le groupe sanguin

C'est notamment une histoire de groupe sanguin. Une étude japonaise publiée en 2004 dans la revue Journal of Medical Entomology montre que les personnes appartenant au groupe sanguin O sont plus susceptibles d’attirer ces culicidés.

Plus précisément, d’après les chercheurs, ces personnes ont près de 85% de chances d’attirer les moustiques, contre moins de 45% pour les personnes appartenant aux autres groupes. Et pour cause, le sang de groupe O contient une quantité élevée de protéines. Or les femelles en ont besoin pour se reproduire.

La sueur

Si vous avez l’impression d’être plus souvent attaqué que vos proches, cela peut aussi s’expliquer par votre odeur corporelle. Il faut savoir que ces insectes volants de la famille des diptères apprécient tout particulièrement l'acide lactique, une substance contenue dans la sueur humaine. Ils détectent rapidement cette odeur grâce à un récepteur olfactif appelé IR8a.

Le dioxyde de carbone

Les moustiques sont d’autre part sensibles au dioxyde de carbone (CO2), que l’on dégage en respirant. Pour cette raison, ils mettent souvent leur grappin sur les femmes enceintes, qui ont un métabolisme plus élevé et en produisent davantage que le reste de la population (environ 20% de plus). En sachant qu’ils sont capables de détecter le CO2 à près de 30 mètres.

La couleur des vêtements

Les personnes qui s'habillent avec des couleurs sombres ont également plus de risques de se faire piquer. Car même s’ils sont quasiment aveugles, les moustiques sont attirés par le noir ou le bleu foncé. Ainsi, pour ne pas leur donner la possibilité de repartir le ventre plein, il vaut mieux opter pour des teintes claires.