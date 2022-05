Franz-Olivier Giesbert sur la fusillade au Texas : «On vit tous dans l'Occident une sorte de crise de civilisation»

Invité de la Matinale de CNEWS ce mercredi 25 mai, le journaliste et écrivain Franz-Olivier Giesbert a réagi à la fusillade commise dans une école du Texas, aux Etats-Unis, qui a fait au moins 21 morts, dont 19 enfants.

«Un problème profond». Alors que les Etats-Unis sont de nouveau endeuillés par une fusillade meurtrière, perpétrée cette fois dans une école, Franz-Olivier Giesbert, journaliste et écrivain, a estimé sur CNEWS qu’elle était l’illustration d’une «sorte de crise de civilisation».

A la suite de cette nouvelle tuerie de masse dans une école, le président américain Joe Biden a réaffirmé sa volonté de mieux réguler les armes, un sujet toujours très sensible dans un pays où le droit de porter une arme est inscrit dans la constitution.

Cependant, Franz-Olivier Giesbert a estimé que, malgré les efforts et les politiques que pourraient mettre en œuvre les Etats-Unis sur le contrôle des armes à feu, sur la lutte contre le lobby, «cela n’empêchera pas des tarés de prendre des armes et de tuer».

«Il y a un problème profond par rapport à l’insécurité. En France, cela monte aussi. On a une explosion de 12% des attaques physiques en 2021, c’est très troublant», a-t-il estimé. En effet, selon le bilan provisoire de la délinquance du ministère de l’Intérieur, toutes les agressions confondues ont augmenté l’année dernière. Les violences sexuelles ont bondi de 33%, les violences intrafamiliales de 14% et les coups et blessures volontaires de 9%.