Ligue des champions : deux «fan zones» pour éviter que les supporters anglais et espagnols se croisent

Alors que la finale de la Ligue des champions se joue ce samedi 28 mai au Stade de France (93), la préfecture de police de Paris va mettre en place deux «fan zones» distinctes pour éviter que les supporters se croisent.

Une stratégie pour éviter les échauffourées entre les supporters de Liverpool et du Real Madrid. «A l'occasion de la finale de la Ligue des champions, diverses mesures sont mises en place par la préfecture de police (PP) de Paris pour assurer le bon déroulement de la rencontre et garantir la sécurité des spectateurs et supporters aux abords du stade de France et des fan zones», a communiqué la PP ce jeudi 26 mai.

Pour les supporters anglais

Comme prévu, une première «fan zone» sera installée cours de Vincennes (12e) pour les supporters anglais non munis de billets pour le match.

Jusqu'à 44.000 personnes pourront tenir dans cet espace ouvert «en début d’après-midi jusqu’à fin du match», où des animations seront proposées et où il sera possible de se restaurer et boire.

A noter que les supporters anglais détenteurs d'un billet sont quant à eux invités à se rendre «dès que possible» samedi au Stade de France, où ils pourront accéder en tribune.

Pour les supporters espagnols

En attendant leur tour, les supporters espagnols munis d'un billet pour le match seront priés de se rendre dans une deuxième «fan zone» installée tout près du Stade de France, dans le parc de la Légion d’Honneur à Saint-Denis (93).

Là, à partir de midi et jusqu’à 18h, le site sera dédié à l’accueil des supporters de l’équipe du Real Madrid, munis d’un billet pour le match. Jusqu'à 6.000 d'entre eux pourront y être accueillis. A 18h, ils seront à leur tour invités à rejoindre le stade de France pour assister au match.

A noter enfin que cette deuxième «fan zone» sera ensuite ouverte aux riverains préalablement inscrits auprès de la ville de Saint-Denis (93).

Un dispositif de sécurité renforcé

Et la rencontre se fera sous haute sécurité, puisque la préfecture de police de Paris a déjà annoncé que «6.800 policiers et militaires seront mobilisés [...] pour garantir le bon déroulement de la rencontre, pour assurer la sécurité des biens et des personnes à Paris et à Saint- Denis et faire respecter les mesures prises à cette fin».

Parmi elles, des périmètres de sécurité seront à respecter. A compter de 12h samedi, les alentours du Stade de France ne seront «accessibles qu’aux détenteurs d’un billet pour le match, aux riverains et ayant-droits, ainsi qu’aux personnes disposant d’un motif légitime familial ou professionnel».

Quant au secteur des Champs-Elysées à Paris, connu pour être le site où se fêtent les victoires footballistiques, il ne sera «ni accessible aux supporters espagnols, ni aux supporters anglais», et ce, «à partir de ce jeudi 26 mai jusqu’au dimanche 29 mai à 18h».

A noter enfin que la consommation d'alcool sur la voie publique sera strictement interdite, en dehors de ces deux «fan zones» et du Stade de France. A partir de 18h et jusqu'à la fin du match, il sera possible de consommer de l'alcool à l'intérieur du stade.